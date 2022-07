Afin d'aider les jeunes à valoriser leurs expériences et leur candidature, le CRIJ Réunion a organisé aujourd'hui jeudi 28 juillet, l'évènement CRIJ Ta Vie " Met en lèr out ban' compétences " dans ses locaux situés au 28 rue Jean Chatel à Saint-Denis en partenariat avec Réunion Bénévolat, CYATHEA et PRODIJ. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRIJ. (Photo d'illustration : Crij)

Dans le cadre de sa mission d’information et d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, le CRIJ Réunion a décidé d’organiser un évènement autour de la valorisation des compétences, ce jeudi 28 juillet 2022 de 9h30 à 11h30.

Lors de cette matinée, les 18 jeunes âgés entre 16 et 25 ans et aux profils très variés ont pu suivre un parcours composé de plusieurs mini ateliers, animés par le CRIJ et ses partenaires : Réunion Bénévolat, CYATHEA et PRODIJ.

Les participants ont pu recevoir des conseils et outils pratiques pour valoriser les expériences et compétences acquises lors de périodes de stage, petits boulots, missions de bénévolat ou de volontariat, afin de s’insérer dans la vie active.

Comme l’explique Aurélia Vellayoudom, Responsable du pôle Formation, Information et Accompagnement au CRIJ, " Nous nous impliquons pleinement auprès des jeunes pour qu’ils prennent conscience de leurs qualités et valorisent leurs savoir-faire et savoir-être. Cet événement a pour objectif de leur apporter les clés nécessaires pour accroitre leur autonomie, mais aussi favoriser et valoriser de manière différente qu’un CV, leur insertion professionnelle et sociale ". Ainsi, Daphné, 22 ans, qui a participé aux différents ateliers raconte : " Je ne pensais pas qu’il y avait autant de choses permettant de valoriser les compétences. Grâce aux différents ateliers proposés aujourd’hui, j’ai pu en apprendre plus sur moi. "

Infos pratiques :

Le CRIJ Réunion accueille tous les jours du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous, de façon collective ou individuelle, tout public sans discrimination, en priorité les 13-30 ans, nécessitant un accompagnement dans leurs démarches d’insertion socio-professionnel : CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, orientation, définition de projet-professionnel.

Pour avoir plus d’informations sur cet évènement ou connaître les prochains évènements organisés par le CRIJ Réunion : 0262 20 98 20 ou [email protected] ou encore www.crij-reunion.com