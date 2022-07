Tous les ans, le 28 juillet, est célébrée la journée mondiale contre l'hépatite. Cette maladie du foie se décline en cinq souches : A,B,C,D et E. Des moyens de lutte existent pour éviter une contamination aigue. L'hépatite tue chaque année 78.000 personnes dans le monde. A La Réunion, des opérations de dépistages ainsi que des points d'informations sont mis en place à cette occasion au plus près de la population.

Inflammation du foie, l’hépatite touche des millions de personnes à travers le monde. Cette année, cette journée mondiale de lutte contre l’hépatite est placée sous le thème " mettre le traitement de l’hépatite à votre portée ". Cela permet ainsi de mettre en lumière la nécessité d’améliorer l’accès aux traitements et aux soins proposés par les établissements de santé.

- Les cinq souches de la maladie -

Comme le rappelle l’OMS, les souches de la maladie, à savoir A,B,C, D et E, possèdent des caractéristiques différentes en ce qui concerne les modes de transmission, la gravité de la maladie, la répartition géographique ou encore les méthodes de prévention.

L’hépatite A (VHA) est une hépatite virale qui s’attrape par une contamination d’aliments ou d’eau. D’après Santé Publique France, près de 411 personnes ont été contaminées en 2020 dans toute la France. En 2019 ce nombre était de 1.277. Cette baisse peut s’expliquer par les mesures de protection prises pendant la crise sanitaire du covid-19.

Avec un chiffre de 30,5 cas pour 100.000 habitants en 2020, Mayotte recense le plus grand nombre de contamination de tout le territoire français. Ce chiffre est de 0 à 0,99 cas à La Réunion et de 0 à 1,5 au niveau national.

L’hépatite B (VHB) se transmet lors des rapports sexuels. Elle concerne près de 135.000 personnes en Métropole selon Hépatite info service. Tous les ans, 1.300 personnes décèdent après avoir contracté le virus. La transmission peut également se faire de la mère à l'enfant, lorsque la femme est enceinte. Les personnes infectées par la maladie peuvent avoir un jaunissement de la peau et des yeux ainsi que des urines plutôt foncées, des nausées, des vomissements ou encore des douleurs.

L’hépatite C (VHC) est une inflammation du foie causée par la souche C de la maladie. Elle peut être aussi grave que la la cirrhose et le cancer du foie. Comme l’explique l’OMS, elle se transmet par "le sang et la plupart des infections ont lieu par l’exposition à celui-ci lors de pratiques d’injection à risque, de soins de santé à risque, de la transfusion de sang et de produits sanguins n’ayant pas fait l’objet d’un dépistage, de la consommation de drogues injectables ou de pratiques sexuelles entraînant une exposition au sang ". Dans le monde on compte près de 58 millions de personnes atteintes par l’hépatite C.

Le virus de hépatite D (VHD) découle de celui l’hépatite B. Elle concerne les personnes présentant une infection à la souche B. Les personnes concernées peuvent avoir de la fièvre, de la fatigue, une perte d'appétit, des nausées, des selles claires, de la jaunisse, etc.

L’hépatite E (VHE) est plus répandue dans les pays "à faible niveau d’hygiène", indique sur son site le ministère de la Santé. Mais aussi dans les pays industrialisés. Elle se transmet de l’animal à l’Homme, essentiellement par consommation de viande de porc peu cuit dans les pays européens. Elle touche principalement le foie. Elle se transmet également par la consommation d’eau non potable.

En France, on compte près de 2.000 cas par an, d’après Santé Publique France. Dans le monde, on compte près de 20 millions de personnes touchées par ce virus. Du côté des symptômes, on retrouve également de la fièvre, une diminution d'appétit, des vomissements, des douleurs, des démangeaisons, des éruptins cutanées, de la jaunisse, une sensibilité au niveau du foie, etc.

D’après une estimation de l’OMS, en 2019, 78.000 personnes sont décédées dans le monde dès suite de la complication d’infections aiguë par les virus des hépatites A,B,C,D et E.

- Lutter contre la maladie -

Pour lutter efficacement contre la maladie, plusieurs moyens de lutte existent. Pour éviter d’être contaminé à l’hépatite A, il faut se laver les mains régulièrement à tout moment de la journéee t donc respecter une bonne hygiène collective et individuelle. Il existe également un vaccin injectable dès l’âge de un an.

Pour l'hépatite B, le vaccin peut être administré dès la naissance. Les régles d'hygiène et de prévention, notamment l’utilisation de préservatifs, permet de limiter la contamination au virus.

Il n’y a pas de vaccin contre l’hépatite C. Pour réduire le risque de contamination il est possible de se faire dépister en particulier pour les personnes à risques,

L’OMS ne donne pas de recommandations spécifiques sur l’hépatite D, mais la prévention de la transmission de l’hépatite B au moyen de la vaccination est conseillée.

Il n’existe pour le moment pas de traitement spécifique pour empêcher le développement de la maladie. En cas de symptômes évoquant une contamination à l'hépatite, il convient de consulter très rapidement un médecin.

• A La Réunion plusieurs villes organisent des évènements à destination du public pour lutter contre l’hépatite

- à Saint-Paul, la commune organise une journée de sensibilisation contre la maladie. Au programme : dépistages, informations et tests gratuits, à la gare routière

- à Saint-Denis, la population pourra se faire dépister mais aussi de s’informer, sur la place Paul Vergés avec un village santé.

A Saint-André, une journée de prévention est prévue ce jour avec un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic, sur le parvis de la mairie.

