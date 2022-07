Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Mardi 26 Juillet à 11H26

Le temps sera plutôt beau ce jeudi 28 juillet 2022. C'est du moins ce qu'annonce Matante Rosina qui a longuement consulter Nounette, sa poule , et Miyu, son chat. Les températures seront proches des normales de saison et la mer sera un peu agitée. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

