Le mercredi 27 juillet 2022, le Ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a rencontré Monsieur Rodolphe Saade, président directeur général de la CMA CGM. Et ce, dans le cadre des échanges engagés pour lutter contre la vie chère dans les Outre-mer. Voici leur communiqué.

Lors de cette rencontre, Monsieur Rodolphe SAADE a confirmé la mise en œuvre de la baisse de 750 euros du tarif du conteneur de 40 pieds à destination de l’hexagone et des outre-mer, à compter du 1er août 2022 et pour une durée d’un an. Une démarche saluée par le Ministre et qui impactera favorablement la desserte maritime des territoires ultramarins.

Le Ministre Jean–François Carenco a tenu également à échanger sur la démarche " Oudinot du pouvoir d’achat ", qu’il a lancée lors de son déplacement à La Réunion le 8 juillet dernier, et pour laquelle il a confié un mandat de discussion aux préfets des départements d’outre-mer la semaine dernière.

Le Ministre et Monsieur Rodolphe SAADE partagent l’objectif d’une répercussion concrète de la baisse du coût du fret sur le prix final des produits au profit des populations ultramarines. Cet objectif est engagé dans l’ensemble des départements d’Outre-mer.

Les concertations seront conduites avec l’ensemble des acteurs impliqués, pour trouver des solutions adaptées à chaque territoire.