BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 29 juillet 2022 :



- Déporter les délinquants vers les Outre-mer, vous en pensez quoi M. Darmanin ?

- Moto : le petit Mathis Bellon est décédé suite à ses blessures

- L'Astrolabe : en mission de soutien et de sauvegarde de l'Antarctique

- Les étudiants vétérinaires à la recherche de chats mâles

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et du soleil avant le week-end

Déporter les délinquants vers les Outre-mer, vous en pensez quoi M. Darmanin ?

Si notre ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a le tweet rapide quand il s'agit d'expulsion et d'immigration irrégulière, il semble que ce dernier s'intéresse un peu moins aux insultes qui peuvent être dirigées à l'encontre des ultra-marins. Alors qu'un pseudo-intellectuel, Loup Viallet, proposait ce mercredi 27 juillet 2022 sur le plateau de CNews d'envoyer " les délinquants Maghrébins " dans les Outre-mer, notre ministre n'a pas daigné bon de réagir

Moto : le petit Mathis Bellon est décédé suite à ses blessures

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du jeune Mathis Bellon, 8 ans, la vie devant soi, et espoir des courses en moto. Le pilote est décédé suite à l'accident dont il a été victime le vendredi 22 juillet 2022, lors du championnat italien. Suite à l'annonce de cette terrible nouvelle, nombreux ont réagi.

L'Astrolabe : en mission de soutien et de sauvegarde de l'Antarctique

Jeudi 28 juillet 2022, Sophie Brocas, directrice générale des outre-mer, accompagnée d'Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes ont visité l'Astrolabe, le navire brise-glace français à la Pointe des Galets au Port Ouest. Avec ses 70 mètres de long pour 16 mètres de large, le patrouilleur polaire pèse 4200 tonnes et est capable de briser jusqu'à 70 centimètres d'épaisseur de glace. Rattaché au port de la Pointe des Galets, le brise-glace a pour principales missions de ravitailler la base scientifique Dumont-d'Urville de la terre Adélie en Antarctique, à la fois en vivres et en matériels scientifiques mais aussi de surveiller les espaces maritimes des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) dans la zone sud de l'Océan Indien.

Les étudiants vétérinaires à la recherche de chats mâles

Pour rappel, du 9 au 22 août prochains, des étudiants de l'école vétérinaire de Toulouse, membres de l'association BAYLENE, seront sur l'île afin de stériliser des chiens et chats de propriétaires. Depuis l'annonce de la mission, l'association REVEZ, co organisatrice de l'événement avec BAYLENE, est inondée d'appels et de mails. Ce qui est le signe d'une réelle volonté de la population de faire stériliser ses animaux. Devant l'engouement suscité par cette campagne, une liste d'attente a dû être mise en place car toutes les demandes ne pourront pas être honorées malheureusement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et du soleil avant le week-end

La journée de Matante Rosina s'annonce pluvieuse. Le parapluie ne sera pas de trop aujourd'hui. Le soleil va pointe le bout de son nez dans l'après-midi et les températures vont rester plutôt fraîches. Un bon palto va s'avérer aussi indispensable pour ne pas attraper une petite grippe avant de profiter de son week-end avec sa famille.