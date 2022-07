Si notre ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a le tweet rapide quand il s'agit d'expulsion et d'immigration irrégulière, il semble que ce dernier s'intéresse un peu moins aux insultes qui peuvent être dirigées à l'encontre des ultra-marins. Alors qu'un pseudo-intellectuel, Loup Viallet, proposait ce mercredi 27 juillet 2022 sur le plateau de CNews d'envoyer " les délinquants Maghrébins " dans les Outre-mer, notre ministre n'a pas daigné bon de réagir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Son délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, s’est bien fendu d’une publication laconique sur les réseaux sociaux. "Le ministre Jean-François Carenco condamne les propos absolument déplacés de Monsieur Loup Viallet à l'égard des territoires ultramarins et des mis en cause. Ils sont tout simplement intolérables dans la République" a indiqué le ministère…Plus de 24 heures après les faits.



Alors que Gérald Darmanin est connu pour son hyper-réactivité - qui provoque parfois quelques couacs, comme à Lyon quand il annonçait l’arrestation d’un homme finalement mis hors de cause, il semble étonnant de ne pas le voir réagir aujourd’hui. A quelle vitesse les politiciens auraient-ils réagi s’il avait été question de parquer tous les détenus étrangers en Corrèze, en Côte d'Azur ou en Bretagne ? Notre ministre a en tout cas eu le temps de réagir sur la demande d'expulsion d'un imam.

- Levée de boucliers -

Il aura en tout cas fallu attendre un premier article de France Antilles, puis d’Imaz Press, pour que les premières réactions à La Réunion n’arrivent. Le député Jean-Hugues Ratenon, s’est, tout à son honneur, exprimé rapidement sur la question, interpellant directement le directeur général de CNews pour demander la radiation de leur intervenant.

Au vu de son parcours, pas certains de toute façon qu’il soit vraiment qualifié pour s’exprimer sur ces questions. Heureusement pour lui, la chaîne est coutumière de ce genre de sorties. Entre mépris pour les Outre-mer et pour les personnes étrangères, il pourrait finalement y avoir toute sa place.



Le communiqué de Jean-Hugues Ratenon a, en tout cas, été repris par son collègue Frédéric Maillot, qui a souligné que "les Outre-mer ne sont pas Alcatraz". Philippe Naillet est, lui, allé jusqu’à signaler la séquence à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), équivalent de l’ancien CSA.



"Propos inadmissibles, stigmatisants et discriminatoires sur Cnews (une énième fois) pour les Ultramarins et les Maghrébins. Refaire des Outre-mer un endroit où les Hexagonaux enverraient leurs délinquants est insultant. Nous ne sommes plus au 17e siècle, il n'y a plus de colonies françaises, n'en déplaise à cet individu" a-t-il justement martelé.



Du côté de l’administration pénitentiaire, les propos ne passent pas non plus. "Je suis estomaqué. Je n’en reviens pas" a déclaré Vincent Pardoux représentant de FO pénitentiaire à La Réunion, interrogé par Imaz Press. "C’est incohérent, inadmissible, ça me révolte cette méconnaissance de ce que vivent nos départements d’outre-mer. Comment peut-on avoir l’idée de transporter des problèmes de délinquance de métropole vers les DOM qui sont touchés de plein fouet?" s’est-il interrogé. "Cet homme est hors-sol. S’il veut des explications, on l’invite à venir voir le terrain" a-t-i conclut.

Interrogés par Imaz Press, certains de nos lecteurs ont indiqué ne pas être pour "parce qu’il manque de services et de personnels et de place dans les prisons donc y a déjà assez de problèmes sur l’île, sans en ajouter". "Il y a énormément de soucis et il faut résoudre ces problèmes avant de réagir. Ici il y a beaucoup à faire" a estimé Maryse. "Chacun gère son pays, son département, on en a déjà assez ici et les prisons sont déjà assez pleines et c’est insuffisant" a ajouté Isabelle.



Même Marine Le Pen, pourtant ancienne présidente du parti dont Loup Viallet a été assistant parlementaire, a indiqué avoir "rarement entendu une proposition aussi méprisable". En parlant de Rassemblement national, on peut d’ailleurs rappeler que Loup Viallet a été mis en examen dans l’affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Finalement peut-être ne cherche-t-il qu’à se payer un séjour tous frais payés dans nos territoires.



En attendant, si l’essayiste a d’abord tenté de justifier sa sortie auprès de la sénatrice guyanaise Marie-Laure Phinéra-Horth, première élue à réagir à ses propos, il est depuis resté bien silencieux. Dommage, nous sommes certain.es que son analyse aurait été une nouvelle fois brillante.



