Critiquées pour leurs tenues vestimentaires par la droite, les députées LFI sont arrivées mardi 26 juillet 2022 en cravate à l'Assemblée nationale, dénonçant de ce fait la demande d'Éric Ciotti d'imposer le port de la cravate au sein de l'hémicycle.

Il y en a qui savent faire leur entrée. Ce mardi 26 juillet 2022, pour les questions au gouvernement, Mathilde Panot, Clémentine Autain ou encore Bénédicte Taurine, députées de la France insoumise, avaient revêtu une cravate. Un pied de nez assumé à Éric Ciotti qui demande le retour du port obligatoire de cet accessoire aux hommes. "C'est un pied de nez pour tenir tête à M. Ciotti", a déclaré Clémentine Autain en arrivant, cravate verte autour du cou, avec ses collègues insoumises en séance. Éric Ciotti, questeur de l'Assemblée, a souhaité la semaine dernière "l'obligation du port de la cravate" dans l'hémicycle, reprochant en particulier à certains élus de la France insoumise "des tenues de plus en plus relâchées".

🔴🎥 Critiquées pour leurs tenues vestimentaires par la droite, les députées LFI arrivent en cravate à l'Assemblée nationale, dénonçant la demande d'Éric Ciotti d'imposer le port de la cravate.#DirectAN pic.twitter.com/Mv1VnxeM7g — Élections 2022 (@2022Elections) July 26, 2022

L'idée d'imposer le port de la cravate au Palais Bourbon "nous paraît profondément réactionnaire, et fermée pour les femmes puisque c'est un accessoire de mode masculin", a insisté Clémentine Autain, dénonçant une forme de "mépris de classe". En portant la cravate, "nous le disons avec humour, mais nous sommes en colère", a-t-elle souligné.

La cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot a estimé que derrière la polémique sur la cravate qui agite le Palais Bourbon depuis plusieurs jours se pose "la question de la place des femmes dans l'Assemblée". "Apparemment pour M. Ciotti, certains à droite et à l'extrême droite, la présence des femmes n'est pas encore acceptée", a-t-elle affirmé.Elle a dénoncé les "remarques sexistes par-ci par-là, sur la façon dont nous nous habillons, ou la forme de nos corps". "Des femmes simplement en parlant sont houspillées, on leur demande de se taire et elles n'arrivent pas à parler dans un chahut infernal juste parce qu'elles sont des femmes", a renchéri Clémentine Autain.

Derrière l'obligation du port de la cravate dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'exclusion des femmes ! Notre pied de nez à Éric Ciotti et ses amis qui ont peut-être des tenues bienséantes et propres mais de bien sales idées #cravates #DirectAN pic.twitter.com/efUZ9paYHj — Clémentine Autain (@Clem_Autain) July 26, 2022

- Que dit le règlement sur la tenue des députés ? -

Dans un courrier à la présidence de l'Assemblée, Eric Ciotti avait demandé "l’obligation du port de la cravate au sein de l’hémicycle du Palais Bourbon". Une façon pour lui d'empêcher que "certains députés, notamment de la France Insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées".