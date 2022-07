Le Village by CA Réunion lance son 13ème appel à candidatures auprès des jeunes entreprises innovantes de la région le 1er août 2022. Les entreprises proposant un service ou un produit innovant ont jusqu'au mercredi 21 septembre à minuit pour candidater en ligne. Nous publions ci dessous le communiqué du village by CA Réunion.

La sélection se fera mi-octobre par un jury composé de nos partenaires et de l’équipe Village.

À la clé pour les lauréats ?

Les startups retenues rejoindront notre écosystème d’innovation à partir de novembre et bénéficieront de l’accompagnement individuel sur mesure et collectif du Village by CA Réunion pour accélérer leur

développement.

Notre promesse ?

Donner les moyens à des jeunes pousses de développer leur activité dans une dynamique d’innovation permanente via des compétences et des rencontres.

Notre offre ?

Les entreprises sélectionnées pourront prétendre à un accompagnement sur mesure jusqu’à 36 mois par un startup manager et un finance manager dédiés. Elles bénéficieront de nombreuses mises en relation avec notre pool d’experts et mentors dans le juridique, la finance, le marketing et tout autre domaine nécessaire pour assurer leur croissance et les challenger.

Elles accèderont à des ateliers ciblant leurs besoins, à des conférences inspirantes, à de nombreux événements conviviaux et à un réseau local, national et international.

Les entreprises pourront aussi profiter d’un hébergement "plug & work" au sein du Village by CA Réunion, un bâtiment inédit éco-responsable de 4.000 m2 avec des équipements et service haut de gamme pour un lieu accueillant, inspirant, animé et connecté, propice aux rencontres business !

Rejoindre le Village by CA Réunion, c’est aussi intégrer le 1er réseau d’accélérateurs de startups en France et en Europe, porté par le Crédit Agricole, constitué de 43 Villages, plus de 700 partenaires et plus de 1.300 startups. C’est donc choisir un environnement stimulant, propice à l’innovation et à de nombreuses opportunités, idéal pour propulser son activité et promouvoir son entreprise.

Quelques exemples parmi les 45 startups accélérées au Village depuis 2017 qui bénéficient actuellement de notre dispositif d’accélération :

- Biofuel Réunion s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire via un projet innovant qui vise à implanter une solution de valorisation pour les huiles alimentaires usagées en biocarburant à La Réunion

- Léon Guide est spécialisée dans la production et la diffusion de podcasts culturels et touristiques. Lancée l’année dernière à La Réunion, "Leon Guide" est une application mobile gratuite culturelle et touristique, qui permet aux habitants et touristes de passage de découvrir un territoire de façon ludique et immersif, grâce aux podcasts.

- Vetyver Sports est une marque éco-responsable de sport outdoor adaptée à de nombreux sports comme le trail, la course à pied et la randonnée. La collection textile est entièrement fabriquée en France à base de matières 100% recyclées

- Solarplexus conçoit, construit, installe et exploite des stations solaires autonomes et contrôlables à distance permettant à des habitants de zones isolées de recharger des batteries portables sur ladite station leur apportant l’accès à la lumière chez soi et l'alimentation d'appareils technologiques basse consommation (radios, téléphones portables, tablettes, petits ventilateurs ...)

Qui peut rejoindre le programme ?

- Votre startup a moins de 5 ans

- Vous présentez une innovation avec un fort potentiel de croissance

- Vous souhaitez investir pour accélérer votre croissance

- Votre projet est créateur d’emploi et de valeur pour le territoire

Rejoignez une communauté collaborative qui compte déjà plus de 200 villageois !

Deux rendez-vous inédits au programme de ce 13ème appel à candidatures :

- Plongez au cœur de l'écosystème d'innovation local lors d'une matinée portes ouvertes le jeudi 1er septembre à 10h. L'occasion de visiter le Village by CA Réunion en compagnie du maire du Village et de la Startup manager et de découvrir l'offre d'accélération all inclusive qui fera grandir vos projets. Pour participer à la matinée portes ouvertes, faites-nous parvenir votre nom, prénom et nom de votre entreprise sur [email protected] avant le 26 août 2022.

- Pour aider les finalistes à présenter au mieux leur création d’entreprise le jour J, un atelier "pitch training" sera offert les mercredi 5 octobre 2022 au matin (théorie) et vendredi 7 octobre après-midi (pratique) dans notre amphithéâtre.

Les entreprises proposant un service ou un produit innovant ont jusqu’au mercredi 21 septembre à minuit pour candidater en ligne et envoyer leurs pièces complémentaires à [email protected].