La campagne 2022-2023 des bourses Talents dans la fonction publique est lancée et se terminera le 16 septembre 2022. Nous publions le communiqué complet de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Qu’est-ce que le dispositif " bourses Talents " ? -



En participant au soutien financier des personnes qui préparent un concours d’accès à la fonction publique, les bourses Talents sont des dispositifs d’appui essentiel pour l’égal accès à l’emploi public. Ainsi, les bourses Talents permettent de soutenir financièrement les candidats dans la préparation de concours de la fonction publique de catégorie A ou B ou à un emploi de magistrat de l’ordre judiciaire.



Les bourses Talents recouvrent deux dispositifs distincts :



les bourses Talents " Prépas Talents " destinées aux personnes suivant un cursus au sein de cycles de formation dénommés " Prépas Talents ", proposés par certaines écoles de service public (anciennement appelées classes préparatoires intégrées) et par certains établissements publics d’enseignement supérieur ;

les bourses Talents de droit commun accordées aux personnes préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents après un passage en commission de sélection.



- Quel est le montant de la bourse ? -



Le montant des bourses Talents varie selon la catégorie du bénéficiaire :

· 4 000 euros pour les bourses distribuées aux personnes inscrites dans une Prépa Talents,

· 2 000 euros pour les personnes préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents.



A La Réunion, 30 bourses Talents seront distribuées aux personnes préparant un concours de la fonction publique en dehors du dispositif " Prépas Talents ".



- Comment faire la demande ? -



· Bourses Prépas Talents

Les candidats retenus en Prépas Talent seront suivis par leurs responsables pédagogiques pour l’obtention de la bourse.



· Bourses Talents de droit commun

Les candidats préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents déposeront leur dossier sur le site internet dédié.

Les candidats devront prêter la plus grande attention à la validité des pièces présentées dès le dépôt du dossier : carte identité, déclaration d’impôts, diplômes, CV, inscription à une préparation concours…

Pour les candidats inscrits dans une formation à distance, une attention particulière sera portée à la charte tutorat jointe (neutralité du tuteur, fonctions proches de celles du concours préparé).



- Quels sont les critères d’éligibilité ? -



Les bénéficiaires des bourses Talents qui ne sont pas inscrits en Prépa Talents sont sélectionnés sous conditions de ressources, de mérite et de motivation.



Pour plus d’informations



Consultez les principaux textes relatifs au dispositif sur ce lien