Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Pour répondre aux tensions en ressources humaines et garantir la continuité de service, les établissements et services médicosociaux des secteurs du grand âge et du handicap recrutent. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Agence Régionale de la Santé (ARS). (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Pour répondre aux tensions en ressources humaines et garantir la continuité de service, les établissements et services médicosociaux des secteurs du grand âge et du handicap recrutent. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Agence Régionale de la Santé (ARS). (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)