C'est une annonce qui a été faite hier à nos confrères du Journal du Dimanche, le géant pétrolier français TotalEnergies a précisé que la remise de 20 centimes par litre pour les carburants sera appliquée partout, y compris en Corse et dans les Outre-mer. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Une annonce très attendue, alors que le 22 juillet dernier, TotalEnergies avait annoncé cette baisse, sans préciser où. "Du 1er septembre au 1er novembre, TotalEnergies baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes par litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes par litre du 1er novembre au 31 décembre". Des propos qui n'avaient pas fait tarder à réagir Frédéric Maillot, député de la 6ème circonscription. Il avait expliqué avoir demandé aux "politiques, acteurs et gérants de stations-service, mais tout le monde était dans le flou", rappelle le JDD.

La remise de 20 centimes est donc prévue dès le début du mois de septembre. Une ristourne de 20 centimes qui viendra s'ajouter, aux 30 centimes confirmés depuis mercredi, avant que celle-ci ne s'effrite et passe à dix centimes en novembre.

Pour l'heure, TotalEnergies n’indique ni le calendrier précis ni les modalités pour l’application de cette remise en Corse et dans les Outre-mer.

- Le prix de l’essence explose -

À La Réunion, le prix de l’essence explose. Depuis juin, le sans-plomb a augmenté de 16 centimes (pour s’établir à 1,94 euro) et le gazole a pris 17 centimes (1,64 euro) en plus. En juillet, la hausse du prix des carburants est à un niveau jamais atteint à la Réunion et qui frôle la barre des 2 euros pour le sans plomb.

Jamais les Réunionnais n’ont payé aussi cher le carburant.

Cette remise donc de 20 centimes serait alors appréciée par les Réunionnais.

