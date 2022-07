BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 30 juillet 2022 :



- Le rallye, une passion qui peut coûter (très) cher

- La grippe est de sortie, les tisanes péi aussi

- Campagne sucrière, Précarité, Prêts garantis par l'État, Moustiques, Délinquants

- Au Kurdistan d'Irak, le lac Dukan a soif et les agriculteurs transpirent

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end nuageux

Le rallye, une passion qui peut coûter (très) cher

C'est hier soir, vendredi 29 juillet 2022, que le 53ème Tour Auto de La Réunion s'est élancé de Saint-Denis. Un évènement incontournable pour les passionnés de sports automobiles qui aura lieu tout le week-end. Pour l'occasion et de façon inédite, la manifestation comptera un unique parc d'assistance à la Ravine Saint-Leu. Le rallye, un sport de passion mais aussi de sacrifices.

La grippe est de sortie, les tisanes péi aussi

Les paletos, bonnets et couettes bien chaudes ont fait leur grand retour depuis quelques semaines. Comme chaque année, l'hiver austral rime avec chutes de température, vent et givre dans les hauts de l'île. Mais c'est aussi le grand retour des nez qui coulent, des gorges douloureuses et des bronches prises. Comme dirait tout bon créole "la fré y done paké". Alors, pour éviter tous les désagréments liés au changement de saison, faire appel aux bonnes vieilles tisanes peut être une solution.

Campagne sucrière, Précarité, Prêts garantis par l'Etat, Moustiques, Délinquants

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 25 juillet - Campagne sucrière : ouverture des plateformes de Beaufonds, de Pente Sassy et de Ravine glissante

* Mardi 26 juillet - A La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de vacances

* Mercredi 27 juillet - Prêts garantis par l'Etat : des entreprises bénéficiaires ne voient pas le bout du tunnel

* Jeudi 28 juillet - Les moustiques ne nous offrent aucun répit, même en hiver

* Vendredi 29 juillet - Déporter les délinquants vers les Outre-mer, vous en pensez quoi M. Darmanin ?

Au Kurdistan d'Irak, le lac Dukan a soif et les agriculteurs transpirent

"Avant, l'eau arrivait trois kilomètres plus haut!", lance Bapir. Aujourd'hui, le lac Dukan qui arrose son coin du Kurdistan d'Irak bat en retraite et l'agriculteur a du mal à irriguer. En cause: la sécheresse et les barrages en amont, en Iran.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end nuageux

Le samedi de Matante Rosina est plutôt nuageux même si le soleil va faire quelques apparitions. Le vent lui va continuer de souffler sur l'île donc chapeau, palto, sont les indispensables pour ne pas attraper la grippe ce week-end. Pour les températures, ce samedi sera plus frais que les autres jours de la semaine.