Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Le comédien français D'jal, qui est monté sur les planches du Téat plein air de Saint-Gilles le 7 mai dernier, a diffusé ce vendredi 29 juillet un extrait de son spectacle. Dans celui-ci il évoque notamment la nouvelle route du littoral et des retards des travaux. La vidéo a été visionnée plus de 500.000 fois. Le comédien a également fait part de son amour pour l'île et de sa diversité. Ou encore du vote d'électeurs Réunionnais pour Marine Le Pen aux élections présidentielles. (Photo: Page Facebook D'jal)

