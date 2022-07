Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Suite à des travaux sur la quatre voie de Sainte-Marie et des modifications de circulation, au moins deux kilomètres de bouchons se sont formés entre Gillot et le Verger. Ces embouteillages ont lieu en ce samedi 30 juillet et ce dans les deux sens de circulation. Les routes de l'île sont particulièrement chargée en ce week-end de vacances. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

