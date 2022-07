Le Réunionnais Malo Lavocat s'est lancé le défi de traverser la Manche ce vendredi 29 juillet. Il est parti à 12h depuis l'Angleterre? Comme il l'explique dans une vidéo relayée par l'association Roulé Mon z'Avirons, il s'est donné le défi de faire cet exploit en 18 heures. Le nageur de 23 ans devait en réalité faire ce défi le 20 juillet dernier. (Photo : DR)

Dans une vidéo publiée et relayée par l'association réunionnaise Roulé Mon z'Avirons avant même qu'il ne se lance à l'eau, le nageur originaire de l'Entre-Deux explique qu'il veut faire ça pour la Réunion. Regardez :

Malo Lavocat "a déjà relevé en septembre 2020 le défi de relier Dijon à la mer en vélo". Il estimait le temps de traversée pour relier la France à l'Angleterre en 18h. Dans une eau entre 14 et 18 degrés celsius. "Il ne doit recevoir aucune aide et ne doit être touché par personne. Il recevra de la nourriture et des boissons via une perche (3 minutes toutes les heures pendant les 4 premières heures, puis 3 minutes toutes les 1⁄2 heures). Il sera accompagné d'un bateau-pilote et d’un ami tout au long de la traversée" a précisé l'association qui le soutient. "A l’issue de sa course, Malo souhaite déployer le drapeau réunionnais."

Il est possible de suivre sa traversée depuis le site de Roulé Mon z'Avirons.

