C'est hier soir, vendredi 29 juillet 2022, que le 53ème Tour Auto de La Réunion s'est élancé de Saint-Denis. Un évènement incontournable pour les passionnés de sports automobiles qui aura lieu tout le week-end. Pour l'occasion et de façon inédite, la manifestation comptera un unique parc d'assistance à la Ravine Saint-Leu. Le rallye, un sport de passion mais aussi de sacrifices. (Photo : ma.m/www.ipreunion.com)

Depuis son plus jeune âge, Vincent Séry suit les rallyes. "J’ai toujours suivi avec mon père". Sauf qu’après la contemplation, place pour lui de prendre le guidon.

Mais c’est en 2016 qu’il commence vraiment à être sur les rallyes, en tant que co-pilote. Deux années après, en 2018, Vincent fait l’acquisition de sa voiture de rallye, une 206 RC groupe N. "En 2020 j’ai décidé de prendre le volant, mais le Covid a mis fin à la saison des rallyes", explique-t-il. "En 2021, j’ai remporté le N3 et terminé sur le podium du groupe N". Le groupe N, pour les non-initiés au rallye, est la catégorie dans laquelle court Vincent Séry. Les voitures de cette série peuvent être les voitures de Monsieur et Madame tout le monde.

Cette année, Vincent Séry participe pour la deuxième fois en tant que pilote au Tour Auto de La Réunion. Objectif pour le lui, "rouler et se faire plaisir".

- Une passion qui a un coût… –

La voiture de Vincent est une sportive. "C’est une voiture similaire aux voitures de série mais qui reste notamment compétitive avec des éléments rapportés", explique-t-il. S’il devait chiffrer le coût d’une saison, le montant s’élèverait entre 14.000 et 20.000 euros. "Après c’est en fonction de la nécessité, du nombre de rallyes et de ce qui pourrait nous arriver en cours de saison", précise Vincent Séry. Une voiture sportive qu’il a, au départ, payé 23.000 euros.

Cette cylindrée est équipée d’un bon moteur, d’une boîte de vitesses à crabot ; permettant ainsi de monter et descendre les rapports sans avoir à débrayer ; et quatre amortisseurs de type compétition.



Il l’avoue, avoir une telle passion peut engendrer quelques sacrifices. "Il s’agit de sacrifices personnels pour moi et pour toute l’équipe", souligne le conducteur. "Le rallye ne fonctionne pas tout seul. On a une équipe autour, une équipe d’assistance, de logistique, une co-pilote", ajoute le conducteur. Il mesure la chance qu’il a de pouvoir courir en rallye. "Pas mal de personnes ne pourraient pas faire de rallye sans partenaires, c’est un sport d’équipe où chacun amène sa pierre à l’édifice", conclut-il.

Sans ses soutiens, Vincent Séry précise que, "personnellement j’aurais pu faire un rallye mais ça aurait été difficile de partir dans des conditions optimums sans avoir tous les paramètres autour de moi", indique-t-il.

Être passionné de rallye a un coût et demande aussi une certaine organisation. "On est des passionnés. On aime ça", explique Vincent. "Après c’est toute une organisation par rapport au travail car ça me prend énormément de temps. Ça coûte du temps, et de l’investissement."

- Une voiture qui consomme -

En pleine explosion des prix des carburants, posséder une telle voiture sportive peut rapidement faire grimper la note. "Oui ça consomme car c’est un usage compétitif", confirme Vincent Séry. Fort heureusement pour lui, ses partenaires sont présents pour l’aider. "Ils nous suivent malgré la conjoncture". Une 206 qui consomme 0,3 litre au kilomètre. "Mais ici, pour le Tour Auto, d’après la logistique, il nous faudrait 150 litres d’essence", conclut le passionné. Ce qui peut paraître énorme pour trois jours de course.

Pour conclure, Vincent Séry le rappelle, le rallye est un sport. "Plusieurs organismes essaient de mettre en place des courses de type rallye, pousse et run en circuit fermé", explique-t-il. "Cela justement afin d’éviter ces activités sauvages sur les routes." Alors, soyez prudents sur les routes.

- 109 équipages en lice -

Cette année, pour ce 53ème Tour Auto, 109 équipages sont engagés. Une centaine le sont en rallye moderne et une dizaine en rallye de régularité. Le rallye moderne est spécifique aux voitures de course, tandis que Monsieur et Madame tout le monde peuvent participer au rallye dit de régularité. Parmi les grands noms du rallye péi, Damien Dorseuil, Olivier Bardeur, Thierry Law Long, Farouk Moullan, Malik Unia et Stéphane Sam-Caw-Frève seront sur la piste de départ.

L’ASA Réunion a opté pour une épreuve globalement orientée dans le sens descendant. La spéciale dominicale du Cap - 4 sous présente le même profil montant en première partie avant un plateau puis une descente franche avec un départ à 122m d’altitude pour rejoindre un plateau rapide sur la ligne des 400m (point culminant à 418m) avant la descente vers l’arrivée à 223m.

Les autres tracés sont avant tout des faux plats comme Vue Belle (ES2) réputée particulièrement rapide qui démarre à 497m, suit la ligne des 500m pendant l’immense majorité du tracé pour terminer à 662m à l’arrivée. La spéciale à disputer deux fois Samedi soir (Lon Mon Poy ES7 &8) présente le même profil global bien que terminant par la descente des colimaçons. Départ à 374m pour un tracé serpentant sur la cote des 450m pour un point culminant à 540m et une arrivée à 265m d’altitude. Canots (Samedi 30 Juillet ES3 & 5) est dans la même configuration générale avec un départ à 470m, un point culminant à 588m et une arrivée à 418m.

Le point d’orgue pour les petites cylindrées reste bien évidemment la spéciale de Notre Dame de la Paix programmée lors de la deuxième étape ce samedi 30 Juillet avec un départ à 1540m pour un point culminant à 1743m avant un toboggan vertigineux qui ramène les concurrents à l’arrivée à 596m.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]