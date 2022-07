BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 31 juillet 2022 :



- Hiver austral : ne vous éloignez pas des couettes et des palto, le mercure va continuer de baisser

- Un trafic de stupéfiants démantelé par la Gendarmerie de La Réunion

- Équitation : La Réunion championne de France par équipe en Club 2

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Un voleur rend une montre car elle est fausse, des députées cravatées, un robot casse un doigt

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil fait timidement son retour

Hiver austral : ne vous éloignez pas des couettes et des palto, le mercure va continuer de baisser

Le mercure continue à descendre un peu plus chaque jour à La Réunion. S'il ne s'agit pas d'une saison exceptionnellement plus froide que les autres, il faut malgré tout noter que les températures varient entre 1 à 3 degrés de plus que les normales saisonnières. Des valeurs qui sont loin d'être des records. Ces faibles températures peuvent s'expliquer notamment par un contexte de "dipôle de l'Océan Indien négatif".

Un trafic de stupéfiants démantelé par la Gendarmerie de La Réunion

La gendarmerie de La Réunion informe que depuis le mois de septembre 2021, les enquêteurs de la section de recherches ainsi que de la communauté de Brigades Saint Joseph, parviennent à identifier et localiser un individu qui propose de l'herbe et de la résine de cannabis en vente sur les réseaux sociaux.

Équitation : La Réunion championne de France par équipe

Du 23 juillet au 1er août 2022, l'équipe d'équitation de La Réunion est en métropole pour disputer les championnats de France d'équitation à Lamotte-Beuvron. Après plusieurs jours d'épreuves et d'obstacles, l'équipe est arrivée au bout de son épopée. Les quatre jeunes cavaliers ont terminé champion de France par équipe en épreuve Club 2. Une fierté pour les cavaliers, leur coach, le Comité régional d'équitation (CRE) et leurs proches.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Un voleur rend une montre car elle est fausse, des députées cravatées, un robot casse un doigt

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022, il y a ce voleur de montre pris à son propre piège. Puisque la montre qu'il a dérobé à deux touristes, était une fausse. Il y a ensuite ces députées de la France insoumise, venues à l'hémicycle, cravatées, en réponse à la demande d'éric Ciotti, d'imposer le port de la cravate. En Russie, un bras robotique s'est emparé du doigt d'un enfant lors d'un tournoi d'échec et l'a brisé

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil fait timidement son retour

Le samedi de Matante Rosina est plutôt nuageux même si le soleil va faire quelques apparitions. Le vent lui va continuer de souffler sur l'île donc chapeau, palto, sont les indispensables pour ne pas attraper la grippe ce week-end. Pour les températures, ce samedi sera plus frais que les autres jours de la semaine.