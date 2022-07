Ce dimanche 31 juillet c'est la dernière journée de ce Tour auto. Pour cette dernière étape, cela va se jouer sur le Cap Quatre Sous, dans les hauteurs de Saint-Leu puis sur la Montée Panon de Trois-Bassins. Pour la deuxième étape qui s'est tenue ce samedi 30 juillet, l'équipage Damien Dorseuil / Kévin De Berge est arrivé premier suivis de Thierry Law-Long / Mohammad Noor et Loïc Grondin/ Anne-Laure Dijoux. (Photo : ville de Saint-Leu)

Ce dimanche 31 juillet va donc se jouer la dernière étape de cette course, de ce rallye. Voici le programme de la journée :

- 10h30 : Le Cap - Quatre Sous 1 ( à Saint-Leu)

- 11h15 - Montée Panon 1 (à Trois-Bassins)

- 13h05 : Le Cap - Quatre Sous 2 ( à Saint-Leu)

- 13h50 : Montée Panon 2 (à Trois-Bassins)

Ce samedi 30 juillet s'est tenue la deuxième étape de la 53ème édition du Tour auto de La Réunion. Voici le classement :

Une grande partie du Tour auto se déroule à Saint-Leu. Dans la course, on retrouve notamment Loïc Grondin et Anne Laure Dijoux, pour le moment 3ème du classement général.

- Classement général -

En tête de la course, c'est toujours l'équipe de Damien Dorseuil/Kévin De Berge qui domine la course. Taloné par l'équipage de Thierry Law-Long / Mohammad Noor et de Loïc Grondin/ Anne Laure-Dijoux.

Le coureur Vincent Sery et sa co-pilote Florence Ouceni sont pour le moment 36ème du classement.

