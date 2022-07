La gendarmerie de La Réunion informe que depuis le mois de septembre 2021, les enquêteurs de la section de recherches ainsi que de la communauté de Brigades Saint Joseph, parviennent à identifier et localiser un individu qui propose de l'herbe et de la résine de cannabis en vente sur les réseaux sociaux. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Gendarmerie de La Réunion. (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

L'individu concerné propose ces ventes depuis 2017, par le biais d’un groupe public. Joints à ces annonces, il publiait alors photographies et tarifs correspondant aux stupéfiants vendus.

En 2022, le groupe public est supprimé mais un autre proposant les mêmes services est créé. L'individu précédemment identifié met en place le même procédé pour ses annonces : photographies et tarifs de résine de cannabis à 1.400 euros et 1.500 euros "la patate " ; 2.500 euros pour les deux.

- Interpellations et condamnations -

Au cours du mois de juillet 2022, une opération judiciaire est menée avec le concours du peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie de Saint-Pierre. Le trafiquant identifié est interpellé, et la perquisition amène la découverte et la saisie de stupéfiants, téléphones portables, des feuilles à rouler ainsi que des sachets de conditionnement.

Le mis en cause reconnaît le trafic de stupéfiants depuis 2017, qui lui rapporterait environ 1.000 euros par mois. L’identification de son fournisseur est rapidement réalisée. Ce dernier est interpellé à son tour, à la suite de quoi les enquêteurs saisissent à son domicile la somme de 1.475 euros, des stupéfiants et 3 téléphones.

Des consommateurs se voient également auditionnés: 3 font l’objet d’un rappel à la loi et 1est convoqué en justice.

Le 27 juillet 2022, les deux mis en cause sont déférés. Jugés en comparution immédiate, ils sont condamnés à 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois ferme avec aménagement.