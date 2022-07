Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022, il y a ce voleur de montre pris à son propre piège. Puisque la montre qu'il a dérobé à deux touristes, était une fausse. Il y a ensuite ces députées de la France insoumise, venues à l'hémicycle, cravatées, en réponse à la demande d'éric Ciotti, d'imposer le port de la cravate. En Russie, un bras robotique s'est emparé du doigt d'un enfant lors d'un tournoi d'échec et l'a brisé (Photo AFP)

• Italie : à Naples, un voleur rend une montre à un touriste après s'être aperçu qu'elle est fausse

À Naples, et alors que la mafia est bien organisée, un voleur s'est fait avoir à son propre piège. En effet, c'est un soir d'été comme les autres, deux hommes, deux touristes, sont attablés en terrasse. C'est alors, qu'un homme les accoste puis braque un pistolet sur eux, leur arrache une montre et s'éloigne aussi vite qu'il est venu.

Seulement sept minutes après le vol, le un complice du malfrat revient comme si de rien n’était auprès des deux touristes. Cette fois, il montre patte blanche et vient, mains levées, pour montrer qu’il n’est pas armé.

Le criminel était en fait venu s’excuser de la part de son collègue et rendre la montre volée. Car en effet, ce que le voleur pensait être comme un véritable butin, s’est avéré être une contrefaçon.

La déception était donc bien grande pour le voleur volé.

• Des députées LFI débarquent cravatées à l'Assemblée

Critiquées pour leurs tenues vestimentaires par la droite, les députées LFI sont arrivées mardi 26 juillet 2022 en cravate à l'Assemblée nationale, dénonçant de ce fait la demande d'Éric Ciotti d'imposer le port de la cravate au sein de l'hémicycle.

Il y en a qui savent faire leur entrée. Ce mardi 26 juillet 2022, pour les questions au gouvernement, Mathilde Panot, Clémentine Autain ou encore Bénédicte Taurine, députées de la France insoumise, avaient revêtu une cravate. Un pied de nez assumé à Éric Ciotti qui demande le retour du port obligatoire de cet accessoire aux hommes. "C'est un pied de nez pour tenir tête à M. Ciotti", a déclaré Clémentine Autain en arrivant, cravate verte autour du cou, avec ses collègues insoumises en séance. Éric Ciotti, questeur de l'Assemblée, a souhaité la semaine dernière "l'obligation du port de la cravate" dans l'hémicycle, reprochant en particulier à certains élus de la France insoumise "des tenues de plus en plus relâchées".

L'idée d'imposer le port de la cravate au Palais Bourbon "nous paraît profondément réactionnaire, et fermée pour les femmes puisque c'est un accessoire de mode masculin", a insisté Clémentine Autain, dénonçant une forme de "mépris de classe". En portant la cravate, "nous le disons avec humour, mais nous sommes en colère", a-t-elle souligné.

La cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot a estimé que derrière la polémique sur la cravate qui agite le Palais Bourbon depuis plusieurs jours se pose "la question de la place des femmes dans l'Assemblée". "Apparemment pour M. Ciotti, certains à droite et à l'extrême droite, la présence des femmes n'est pas encore acceptée", a-t-elle affirmé.Elle a dénoncé les "remarques sexistes par-ci par-là, sur la façon dont nous nous habillons, ou la forme de nos corps". "Des femmes simplement en parlant sont houspillées, on leur demande de se taire et elles n'arrivent pas à parler dans un chahut infernal juste parce qu'elles sont des femmes", a renchéri Clémentine Autain.

- Que dit le règlement sur la tenue des députés ? -

Dans un courrier à la présidence de l'Assemblée, Eric Ciotti avait demandé "l’obligation du port de la cravate au sein de l’hémicycle du Palais Bourbon". Une façon pour lui d'empêcher que "certains députés, notamment de la France Insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées".

• Un robot joueur d'échecs casse le doigt d'un enfant de 7 ans pendant un tournoi

Lors d'un tournoi d'échecs se déroulant à Moscou en Russie le 19 juillet 2022, un robot-joueur a cassé le doigt de son adversaire, un enfant de 7 ans. Un incident qui, selon un responsable, a été causé par le non-respect d'une règle par le jeune joueur. L'enfant aurait riposté à un coup du robot trop rapidement. Le bras mécanique s'est donc emparé de son doigt et l'a pincé, jusqu'à le briser

"Le robot a cassé le doigt de l’enfant. Ce n’est évidemment pas une bonne chose. Nous avons loué le robot, il a été utilisé dans de nombreux endroits, pendant longtemps, avec des spécialistes. Apparemment, les opérateurs l’ont négligé. L’enfant a fait un mouvement, il faut ensuite laisser le temps au robot de répondre, mais le garçon s’est précipité, le robot l’a ensuite attrapé. Nous n’avons rien à voir avec le robot" a déclaré Sergey Lazarev, président de la Fédération des échecs de Moscou, à l’agence de presse russe TASS. Regardez :

Le petit aurait donc été victime...de sa propre vitesse, selon l'organisateur. Nommé Christopher, il serait l'un des 30 meilleurs joueurs d'échec de Moscou dans la catégorie moins de huit ans, rapporte The Guardian. Après la pose d'un plâtre, le joueur a pu reprendre la compétition.

