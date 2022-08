BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 1er août 2022 :



- En provenance du Sri Lanka, six hommes accostent à La Réunion

- Tour auto : Thierry Law Long - Mohammad Noor Balbolia remportent la compétition

- Euro féminin : l'Angleterre triomphe contre l'Allemagne après une compétition historique

- Les forces de l'ordre constatent 373 infractions et retirent 18 permis ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps ça commence ce lundi

En provenance du Sri Lanka, six hommes accostent à La Réunion

Avec six hommes à son bord, un navire de pêche battant pavillon du Sri Lanka a accosté au port de la Pointe des Galets (le Port) ce dimanche après-midi 31 juillet 2022. Les passagers ont été pris en charge par les autorités dès leur arrivée. L'embarcation avait été repérée au large des côtes nord-ouest en milieu de journée. Entre 2018 et 2019, six bateaux en provenance du Sri Lanka avaient accostés à La Réunion. Plus de 200 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient tentés d'obtenir l'asile politique. Quelques dizaines de migrants avaient pu rester à La Réunion. Tous les autres ont été renvoyés au Sri Lanka

Tour auto : Thierry Law Long - Mohammad Noor Balbolia remportent la compétition

La 53ème édition du tour auto se finit avec à la tête du classement l'équipe Thierry Law Long - Mohammad Noor Balbolia. Suivis de GRONDIN Loïc - Anne-Laure Dijoux et Damien Dorseuil - Kévin De Berge. Près de 95 abandons ont été enregistrés par l'organisation. Cette compétition s'achève après trois jours de course entre Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Leu ou encore Trois-Bassins.

Euro féminin: l'Angleterre triomphe contre l'Allemagne après une compétition historique

Âpre, disputée, tactique, la finale de l'Euro de football, qui a offert à l'Angleterre son premier trophée féminin, contre l'Allemagne (2-1 a.p.), dimanche à Wembley, devant une affluence record, a été l'apothéose d'une compétition qui a prouvé les progrès spectaculaires des dernières années.

Les forces de l'ordre constatent 373 infractions et retirent 18 permis ce week-end

Au cours de ce week-end, les gendarmes ont procédé à de nombreux contrôles sur les routes de l'île. Ils ont constaté 228 infractions et ont retiré 18 permis. Pour leur part, les policiers ont constaté 145 infractions dont 5 délits.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps ça commence ce lundi

Matante Rosina a bien regardé partout et elle est sûre d'elle : il va faire un grand beau temps ce lundi 1er aout 2022. Notre gramoune préférée dit même que ce beau temps va durer plusieurs plusieurs jours. Et chez vous comment se passent les choses ?