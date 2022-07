Avec six hommes à son bord, un navire de pêche battant pavillon du Sri Lanka a accosté au port de la Pointe des Galets (Le Port) ce dimanche après-midi 31 juillet 2022. Les passagers ont été pris en charge par les autorités dès leur arrivée. L'embarcation avait été repérée au large des côtes nord-ouest en milieu de journée. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Le bateau a été repéré en milieu de matinée alors qu’il se trouvait à une dizaine de kilomètres au large des côtes nord – ouest de l’île. La préfecture et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) ont été alertés. Regroupant notamment les forces de l’ordre, les douanes, et les services médicaux, un important dispositif a été déployé pour leur prise en charge.

Les six hommes ont pu descendre au sol après avoir été interrogés par les forces de l’ordre et examinés par des médecins. Ils ont ensuite été conduits vers un lieu d’hébergement.

A ce stade la préfecture n’a encore donné aucune précision sur le lieu d’embarquement des six hommes ni sur leurs motivations.

Pour rappel, entre 2018 et 2019, La Réunion était déjà une destination privilégiée des réseaux de trafics d'être humains. Six bateaux en provenance du Sri Lanka avaient accostés à La Réunion. Plus de 200 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient tentés d'obtenir l'asile politique. Quelques dizaines de migrants avaient pu rester à La Réunion. Tous les autres ont été renvoyés au Sri Lanka

Près de 4.000 km séparent La Réunion du Sri Lanka. Ce pays en proie à une crise économique historique qui le mine depuis des mois.

• Les bateaux arrivés à La Réunion en provenance du Sri-Lanka :

• Le 13 avril 2019, à bord d'un bateau en mauvais état, 120 de personnes tentent d'accoster dans le port de Sainte-Rose. Elles sont interceptées. Parmi elles se trouvent trois ressostissants indonésiens soupconnées d'être des passeurs. 60 des 120 migrants seront ensuite expulsés vers leur pays. Les passeurs seront jugés le 15 mai par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ils sont condamnés à des peines de prison allant de 12 à 18 mois de prison ferme pour "aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en bande organisée". Ils feront appel mais finiront par se désister de leur requêe. Leurs condamnations sont donc définitives

• Le 4 février 2019, un bateau avec à son bord environ 70 personnes dont 5 enfants et 8 femmes, est intercepté au large à 5 kilomètres au large de la côte de la commune de Saint-Philippe. Le 14 février, 64 des 70 migrant sont expulsés de La Réunion et renvoyés dans leur pays à bord d'un avion spécialement affrêté.

• Le 14 décembre 2018, 62 personnes, dont une dizaine de femmes et d'enfants, arrivent à bord d'un bateau de pêche. D'abord placés en zone d'attente, tous les migrants ont été remis en liberté par le tribunal au motif que leurs droits ne leur avaient pas été notifiés à leur arrivée dans l'île.

• En octobre 2018 à bord d’un bateau en relatif bon état, huit Sri-lankais, d'une moyenne d'âge plutôt jeune, entre 20 et 30 ans, dont un mineur d'environ 16 ans sont interceptés. Le bateau aurait navigué plusieurs jours en pleine mer. Ils sont expulsés vers leur pays quels jours plus tard.

• En septembre 2018 la marine sri-lankaise arrête au large de la côte ouest du Sri-Lanka, 90 personnes qui voyageaient illégalement dans un chalutier à destination de l'île de la Réunion.

• En mars 2018, six Sri Lankais sont retrouvés au large de Saint-Gilles à bord d'un radeau de fortune. Ils entament ensuite une procédure de demande d’asile. Certains ont depuis regagné leur pays

=> Les bateaux interceptés au départ au Sri-Lanka :

• Le mercredi 6 novembre 2019, onze personnes ont été interceptées par les autorités sri lankaises alors qu'elles tentaient de venir illégalement La Réunion.

• Le 7 mars 2019, Au moins 30 migrants ont été arrêtés ce jeudi 7 mars 2019 dans la matinée par la marine sri-lankaise à 74 kilomètres au sud du Sri-lanka, rapporte le Daily Mirror. Deux patrouilleurs ont intercepté un chalutier transportant des migrants illégaux. "Nous soupçonnons qu'ils tentaient de rejoindre l'île de La Réunion," a déclaré le porte-parole de la Marine Isuru Suriyabandara.

• Le 14 février 2019, les forces spéciales d’intervention et la marine du Sri Lanka ont arrêté 21 personnes, dont trois femmes et quatre enfants qui s’apprêtaient à quitter illégalement le territoire, rapporte le Daily Mirror. Ils étaient cachés dans une maison située à Siyambalanduwa. Peu de temps après, trois hommes, les présumés passeurs ont été interpellés dans une Résidence à une centaine de kilomètres plus au sud, à Pannegamuwa avec deux véhicules et près de 627 000 roupies (environ 3100 euros). Selon le Daily Mirror, les 21 personnes s’apprêtaient à quitter le Sri Lanka pour La Réunion.

• Le 11 septembre 2018 : un chalutier transportant 90 personnes, 89 hommes et une femme est arrété au large du Sri-Lanka

• Le 8 août 2018 un bateau avec 21 occupants (19 hommes et deux femmes) est intercepté, à 117 milles marins de Chilaw (Ouest du Sri-Lanka), dans les passagers, deux déserteurs de l’armée.



