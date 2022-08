Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dans le cadre de l'agrément national, signé par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) met à disposition du Parc national de La Réunion 12 services civiques, à compter du lundi 1er août 2022 et ce jusqu'au 31 janvier 2023. Leurs objectifs : contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages, augmenter l'impact de sensibilisation des publics sur la préservation des espaces naturels dans le cadre de la prévention des risques naturels et participer à l'effort collectif territorial de lutte contre les feux de forêt. Nous publions ci-dessous le communiqué du Parc National. (Photo : Parc national)

Dans le cadre de l'agrément national, signé par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) met à disposition du Parc national de La Réunion 12 services civiques, à compter du lundi 1er août 2022 et ce jusqu'au 31 janvier 2023. Leurs objectifs : contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages, augmenter l'impact de sensibilisation des publics sur la préservation des espaces naturels dans le cadre de la prévention des risques naturels et participer à l'effort collectif territorial de lutte contre les feux de forêt. Nous publions ci-dessous le communiqué du Parc National. (Photo : Parc national)