Une consultation publique est en cours concernant un projet d'arrêté préfectoral concernant l'élimination des lézards agame des colons. Cette espèce invasive est présente dans l'île depuis 1995 environ, et menace les espèces endémiques.

"De par son écologie (régime alimentaire, comportement), son expansion géographique et sa colonisation de milieux écologiquement remarquables, cette espèce menace le patrimoine naturel de La Réunion. Les impacts de cette espèce sont largement documentés. Il peut se nourrir d’oiseaux et de reptiles y compris des geckos endémiques protégés de l’île" détaille préfecture. Il est donc "important de ne pas le laisser s’installer durablement sur les zones prioritaires en terme de biodiversité" insiste-t-elle.

L'espèce serait arrivée avec des bateaux en provenance d’Afrique. Depuis son arrivée, il ne cesse de s’étendre sur l’île."On le trouve

aujourd’hui sur tout le pourtour de l’île, à l’exception de la zone sud-est, et certaines observations indiquent qu’il pourrait commencer à coloniser des zones plus en altitudes" expliquent les autorités.



Elle souhaite donc renforcer sa lutte contre l’espèce, en y incluant de nouveaux partenaires, en plus de la Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, Conseil Départemental, le Parc national de La Réunion, l’Office français de la biodiversité, l’Office national des forêts, le Conservatoire du littoral, la louveterie de La Réunion, la Fédération départementale des chasseurs, l’Association nature océan Indien, la Société d’étude ornithologique de La Réunion, l’Initiative pour la restauration écologique en milieu Insulaire, l’Association des professionnels du traitement anti-termite, et l’Association de Valorisation de l’Entre-deux mondes.



Vous pouvez donner votre avis en ligne sur ce lien.

