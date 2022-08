Ce lundi 1er août signe la fin de l'état d'urgence sanitaire, en vigueur en France depuis deux ans. Dès aujourd'hui, le port du masque ne peut plus être imposé y compris dans les établissements hospitaliers ou pour personnes âgées. Cependant, le gouvernement recommande avec insistance de continuer à le porter dans ces lieux où évoluent des personnes vulnérables. À La Réunion, le Chu a fait le choix sanitaire de garder le port du masque obligatoire. Voici leur communiqué.

A compter de ce jour, en raison de la fragilité des personnes qui sont accueillies, et compte tenu du haut niveau de circulation du virus, le port du masque reste obligatoire à l'intérieur des bâtiments hospitaliers du CHU et du GHER pour les personnels, patients et visiteurs de plus de 6 ans.

De même la distanciation physique doit être respectée dès que le masque ne peut être porté et la désinfection des mains par friction hydro-alcoolique effectuée régulièrement, comme l’aération des locaux.

Par ailleurs, il est rappelé que la vaccination est une protection efficace contre le COVID-19, notamment pour lutter contre les formes graves, et qu’il est important de réaliser les rappels pour maintenir un niveau suffisant d’immunité.

- Fin de l'état d'urgence sanitaire -

Une page se tourne ce lundi 1er août. Le Parlement a officiellement adopté il y a cinq jours le projet de loi qui met fin à l’état d’urgence sanitaire et à toutes les mesures restrictives qui ont concerné les Français ces dernières années. Le nouveau projet de loi sanitaire validé par les députés et sénateurs met désormais fin aux régimes d’exception qui ont prévalu depuis deux ans. Le gouvernement ne peut plus se passer de l’aval du Parlement pour imposer des mesures sanitaires. Cela veut dire que les mesures les plus contraignantes pour la liberté des Français, tels le confinement et couvre-feu, ne peuvent plus être déclenchées sans vote des parlementaires. Même chose pour le passe sanitaire ou vaccinal, qui n’est plus requis à l’hôpital.

Le projet de loi met aussi fin à l’obligation du port du masque. Si cela n’était plus obligatoire en public et dans les transports depuis mai dernier, il restait requis pour accéder aux hôpitaux et autres établissements de santé. Si l’État ne peut plus le rendre obligatoire pour tout le monde, la possibilité ne disparaît pas totalement ce 1er août. L’article L3131-1 du Code de la santé publique permet au ministre de la Santé de l’appliquer "en cas de menace sanitaire grave".

Dans les hôpitaux, le masque peut être imposé par les directeurs d’établissement, selon un arrêté publié au Journal officiel.

