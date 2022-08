Le préfet Jacques Billant quittera La Réunion ce lundi soir 1er août 2022. Appelé à prendre de nouvelles fonctions à la tête de la préfecture du Pas-de-Calais, il passe sa dernière journée dans l'île. Il organisait donc un dernier échange avec la presse ce lundi matin, lors duquel il a dressé le bilan de ces trois dernières années. "Je quitte La Réunion le coeur serré" a-t-il confié.

Crise covid, cyclones, épisodes de forte houle, éruptions volcaniques, mouvements sociaux…Les trois dernières années n’auront pas été de tout repos pour le préfet. "Mon prédécesseur m’avait prévenu que l’île intense ne portait pas son nom pour rien" a-t-il plaisanté.



"J’aimerais dire combien j’ai apprécié ma mission à La Réunion. L’heure est venue de partir, vous vous en doutez c’est un moment difficile. J’ai passé trois ans sur l’île sans jamais la quitter, aujourd’hui je quitte un territoire sur lequel j’ai adoré travailler. Je resterai Réunionnais de cœur" a confié Jacques Billant.



De nombreuses missions lui ont été confiées lors des trois dernières années. "Les choses n’ont pas toujours été simples, nous avons été confrontés à de nombreuses crises. Covid-19, cyclones, houle, l’incendie du Maido, la convention canne…Tous ces événements m’ont marqué" a-t-il indiqué.



"On ne part jamais avec la satisfaction du devoir accompli, j’aurais aimé pouvoir faire plus et mieux. Mon regret restera les drames humains qui sont survenus pendant ces trois années : les décès liés au Covid, les morts sur la route, le drame à Saint-Joseph en 2021, les personnes emportées par les eaux, les violences intrafamiliales… " a-t-il confié.



Mais au-delà des crises, le préfet garde de beaux souvenirs de l’île. "J’ai essayé de servir l’Etat avec humanité et équité. J’ai trouvé dès le départ une population particulièrement attachée à son territoire, attachée à défendre les intérêts de leur île avec une grande conviction. J’ai passé trois belles années à La Réunion, que je considère comme un territoire très attachant" a-t-il souligné.



"Je suis triste de quitter La Réunion, mais je suis fier et honoré de pouvoir servir le Pas-de-Calais, comme j’ai été honoré de servir l’Etat à La Réunion" a-t-il conclu.



En contact avec son successeur, Jérôme Filipinni, avec qui il a travaillé à la préfecture de police en 2004, il assure que ce dernier apportera "une belle pierre à l’édifice". Il prendra ses fonctions à La Réunion le 23 août prochain. En attendant, c’est la secrétaire générale pour les affaires régionales qui assurera l’intérim. Jacques Billant, lui, prendra ses nouvelles fonctions le 10 août.

