La 53ème édition du tour auto se finit avec à la tête du classement l'équipe Thierry Law Long - Mohammad Noor Balbolia. Suivis de GRONDIN Loïc - Anne-Laure Dijoux et Damien Dorseuil - Kévin De Berge. Près de 95 abandons ont été enregistrés par l'organisation. Cette compétition s'achève après trois jours de course entre Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Leu ou encore Trois-Bassins. (Photo : Tony Dambreville / Break Sport pour Tour auto - rallye de La Réunion)

Ce Tour auto a été marqué non seulement par des sorties de route comme le premier jour de compétition. Mais aussi par la pénalité de l'équipage Damien Dorseuil et Kévin De Berge. Leur véhicule a été jugé non conforme pour la compétition. Entraînant une pénalité de 3 minutes. Jusque là, les coureurs de la Ford Fiesta MKii R5, étaient en tête de la course durant les deux premiers jours. Elle termine à la 3ème place de ce rallye.

Voici le podium de ce classement final :

- Une troisième étape avec des rebondissements -

Pour la dernière journée de ce Tour auto, c'est Thierry Law Long - Mohammad Noor Balbolia qui arrive premier avec Damien Dorseuil - Kevin De Berge et Gianni Barret - Jérémy Hoarau sur leurs talons. Cette dernière équipe a pu faire une certaine remontée dans le classement. La journée a commencé au départ de Le Cap - Quatre Sous de Saint-Leu, puis s'est poursuivi sur la Montée Panon de Trois-Bassins.

- Les deux premiers jours de la course -

Le classement des deux premiers jours a été assez identiques surtout pour les deux premières places. On a pu retrouver à la première place l'équipe Dorseuil - De Berge et à la deuxième Law Long - Balbolia.

Ce Tour auto a également été marqué par une première sortie de route lors de la première journée. Regardez :

Aucun blessé grave n'a été signalé à l'issue de ces trois jours de compétition. Les spectacteurs étaient effectivement nombreux aux abords des routes mais aussi sur la ligne de départ.

Pour rappel, le top départ a été donné sur le Barachois de Saint-Denis. Les vérifications des véhicules ont été réalisées sur le circuit de la Jamaïque.

