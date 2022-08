C’est un feuilleton qui passionne les Réunionnais depuis des années. Celui de la tant attendue Nouvelle route du littoral. Espérée en 2020, puis en 2021, puis enfin en 2022, source de péripéties et de polémiques, celle que l’on surnomme "la route la plus chère du monde" voit enfin le bout (du moins presque), puisqu’une seule partie de la route est en passe d’être terminée et livrée.

Lire aussi - Huguette Bello annonce l'ouverture partielle de la NRL dès septembre

Si l’on doit remonter loin dans les abysses du temps, c’est en 2013 que le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL) démarre. Premier enjeu de cette construction, celui de mettre fin à l’insécurité et aux embouteillages provoqués par la route en corniche. Plus de 20 années d’études ont, selon la Région Réunion, été nécessaire pour choisir le tracé maritime.

- Une seule route... mais de nombreux rebondissements -

Mais alors que la route est en plein chantier, en 2019 tout s’arrête. La route nécessite trois millions de tonnes en roches, supposant l’ouverture des carrières de Saint-Leu et de Bois-Blanc. Cependant, en avril 2019, le tribunal suspend leur ouverture.

Le 3 juin 2020, le Conseil d’État confirme la suspension du chantier. Le 20 juin, Didier Robert, alors président du conseil régional de La Réunion, annonce que le projet ne sera réalisé que partiellement.

Le 30 mars 2021, la nouvelle route est livrée pour la partie viaduc qui va de la Grande Chaloupe à Saint-Denis. Une inauguration assez insolite puisqu'elle est censée marquer le début de quelque chose, une mise en service, un lancement. Dans le cas présent on inaugure une route... sur laquelle on ne peut pas rouler. Lors de cette livraison, la Région et son président de l’époque, Didier Robert l’assurent, cette partie sera livrée à la fin de l'année 2021… et pourtant 2 août 2022, nous attendons encore. "Nous allons terminer ce chantier sans ouvrir de nouvelles carrières, nous allons conventionner et finaliser un plan andain qui va nous permettre de finaliser le chantier" annonce par ailleurs le président de Région.

Le 28 février 2022, les travaux reprennent. Pour terminer la route, la solution du viaduc a été priorisée. Ce lancement des travaux fait suite à la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer à l’époque.

Le 23 mars 2022, c’est le choix du tout viaduc qui est définitivement acté par le conseil régional, faute de roches massives. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité du côté des transporteurs qui se sont rapidement mobilisés et ont demandé entretien à Madame Huguette Bello.

Lire aussi - NRL : accord signé entre la Région et l'Etat pour la construction du second viaduc

Le 16 mars 2022, dans le cadre d’un protocole signé, l’État s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant plus de 420 millions d’euros. Jean Castex l’a dit, au final, le viaduc coûtera plus de 840 millions d’euros, ce qui devrait porter le coût final de la route de 13km largement au-delà des deux milliards d’euros, contre 1,6 annoncé au début du chantier. Une somme qui n'inclut pas le raccordement au viaduc existant, qui bénéficie d'un financement distinct, de 17 millions d'euros comme l'avait déjà révélé Imaz Press précédemment. Pour Huguette Bello, cette signature est "historique". "L'un des plus grands chantiers structurants de France, depuis plus de deux ans à l'arrêt, va pouvoir être relancé. Les Réunionnais peuvent voir achevés en totalité ces travaux hors normes. (…) L'horizon s'éclaircit enfin pour les Réunionnais" a-t-elle alors déclaré, non sans tacler l'ancienne mandature de Didier Robert : "chacun pourra apprécier le temps qu'il aura fallu pour terminer un chantier commencé en 2014".

Lire aussi - NRL : les transporteurs actent "l'idée du tout viaduc"

Cependant, comme l’a annoncé la Région, avant que les Réunionnais ne puissent circuler sur la totalité de la route, il faudra encore attendre six à sept ans.

- Des acropodes endommagés –

Si encore la route n’était pas terminée mais bien faite… Mais non, en 2021, des malfaçons sur plusieurs acropodes avaient été signalées, ce qui retarde encore plus le chantier.

"Comme elle s’y est engagée, la Région Réunion entend sur le sujet faire preuve d’une totale transparence et tenir en toute circonstance un langage de vérité et de responsabilité. La question de la fiabilité des acropodes représente un enjeu majeur en termes de sécurité et de durabilité des ouvrages. Elle a pourtant été ignorée par la précédente majorité qui a préféré garder sous silence ces défaillances sérieuses dont elle avait été alertée dès 2019 et dont elle ne pouvait ignorer les conséquences sur la mise en service de la première section. Cela explique en partie le retard accumulé", expliquait Huguette Bello, présidente de Région.

775 acropodes ont dû à nouveau être posées sur 23.000.

- Des conflits à n’en plus finir –

Pour ou contre l’ouverture des carrières…, transporteurs en colère. Pendant ces années de procédures (certainement pas terminées avant la fin totale de l’ouvrage), les conflits ont fait rage.

Bois-Blanc, Bellevue, Lataniers, les ouvertures de carrières envisagées pour les travaux de la NRL ont, par plusieurs reprises, été contrariées par des manifestations de riverains et diverses décisions administratives. De même que les militant.e.s d'Extinction Rebellion Réunion ont mené une action sur la NRL au niveau de la Grande Chaloupe afin de dénoncer "un projet pharaonique qui impose la destruction de plusieurs écosystèmes réunionnais pour la construction de la portion en digue de la route.

Du côté des transporteurs, c’est le choix du tout viaduc qui a alimenté la colère. Les 15 et 16 mars 2022, ces derniers avaient stationné leurs camions devant la Région en espérant que le conseil régional revienne sur sa décision.

Autre difficulté qui s’ajoute, son aménagement. Cela concerne une voie vélo de trois mètres initialement prévue. La mise en service de la voie cyclable sur la NRL ne serait pas possible pour le moment fait savoir la Région. Les gardes corps ne seraient plus adaptés.

- Lire aussi - La Nouvelle route du littoral plombe la dette de la Région

- Une enquête pour favoritisme, corruption et trafic d'influence -

Ce chantier de la NRL a aussi son volet judiciaire. Imaz Press Réunion révéle dès le jeudi 5 février 2015 qu'une enquête est ouverte concernant les marchés de la nouvelle route du littoral. Ces investigations pour pour favoritisme, corruption et trafic d'influence débouche le 8 octobre 2015 sur une série de perquisitions menées notamment à la Région et au domicile de Didier Robert, alors président de Région.

Lire aussi : Marché de la NRL - Fin de garde à vue pour Dominique Fournel

- "Rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part" -

Sous l'ancienne mandature, le gouvernement ne s'était pas gardé de commenter le sujet de l'interminable Nouvelle route du littoral à La Réunion. En octobre 2019, le Président de la République avait évoqué "l'échaudage" lié au chantier. "Nous n'avons collectivement pas su être au rendez-vous" avait alors déclaré Emmanuel Macron lorsqu'il était de passage à Mayotte, visant notamment "la production locale et les acteurs locaux".

Plus tard, en juillet 2020, c'est le ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui avait lancé un tacle à propos du chantier. "Je crois qu'il n'y a rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part" avait alors déclaré le ministre, répondant à une question du député LFI Jean-Hugues Ratenon. "Je connais bien le territoire de La Réunion, j'ai eu l'occasion de voir cette magnifique route inachevée" avait même ironisé le ministre, qui misait déjà sur le plan de relance pour financer la fin du chantier.

Même ton du côté de Sébastien Lecornu, alors ministre des Outre-mer, lors de sa venue à La Réunion. Le minsitre avait précisé, "c'est notre honneur collectif de finir cette route. Je suis venu le dire les yeux à la présidente Bello : la route sera terminée et pas à la Saint-Glinglin" a terminé Sébastien Lecornu.

www.ipreunion.com/[email protected]