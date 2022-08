Mardi 2 août 2022, les membres du Club Kelonia et les soigneurs ont assisté avec beaucoup d'émotion au retour à l'océan de Cc Dominic. Cette tortue caouanne récupérée par Kelonia avec un hameçon et un importante blessure sur la carapace, a une place particulière dans l'histoire du centre de soins. Nous publions ci-dessous le communiqué de Kelonia. (Photos : Kelonia)

La colonne vertébrale brisée, elle était restée 12 mois sans se nourrir et une occlusion intestinale a failli une seconde fois lui couter la vie. C’est la ténacité et la motivation des soigneurs qui à chaque fois l’a aidée à surmonter ces épreuves et de retrouver un état de santé jugé satisfaisant pour retrouver l’océan.

Grâce à une météo particulièrement favorable les soigneurs et stagiaires de Kelonia qui ont pris soins d’elles ces derniers mois, ont pu la suivre jusque dans le bleu. Et vérifier du même coup ses capacités d’apnée et de nage après plusieurs années passées en bassin. Elle a semblé particulièrement apprécier les longues pauses à -15 mètres sur les fonds sableux devant Kelonia.

Longue vie à Cc Dominic