Dimanche 31 juillet 2022, un bateau de pêche sous pavillon sri-lankais a accosté au port de la Pointe des Galets. A son bord, six pêcheurs tamoules pris en charge par Médecins du Monde et les autorités françaises dès leur arrivée. Les six passagers, tout droit venu du Sri Lanka, ont demandé l'asile à la France et sont actuellement en zone d'attente à l'aéroport Roland Garros, jusqu'à ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) soit donnée ce mercredi 3 août 2022. Retour sur leur arrivée avec le docteur Dupont Emmanuelle, coordinatrice régionale de Médecins du Monde Océan Indien, mobilisée sur les lieux dimanche.

