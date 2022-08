"Depuis le 1er juillet 2022, la destination Maurice connait un réel engouement auprès des Réunionnais" indique la MTPA (Mauritius tourism promotion authority), elle ajoute que "l'annonce de la levée des restrictions liées à la Covid-19 a permis de relancer son activité touristique de manière considérable et a eu un impact positif pour le marché de La Réunion, figurant parmi le top 4 des arrivées de touristes pour l'île Maurice". Nous publions ci-dessous le communiqué de la MTPA. (photo : rb/www.ipreunion.com)

- Une liberté totale de voyager -

Dans un dernier communiqué, la Préfecture de La Réunion annonçait la levée du dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. Il s’agit d’une très grande nouvelle pour le secteur du tourisme !

Depuis le 1er Aout 2022, toutes les restrictions de voyages entre La Réunion et Maurice sont ainsi levées. Les voyageurs non vaccinés n’ont plus à présenter de test à l’embarquement pour le retour à La Réunion. Le port du masque dans les transports collectifs et notamment les avions reste toutefois fortement recommandé.

- Une destination famille en croissance -

Coïncidant avec le début des vacances scolaires à La Réunion, les nouvelles conditions d’entrée à Maurice totalement assouplies ont permis à la cible famille, jusque-là peu présente, d’augmenter. En effet, les tests auparavant obligatoires ont malheureusement freiné cette clientèle qui voyait en eux des dépenses importantes et un risque sanitaire.

Aujourd’hui Maurice accueille en toute liberté tous les voyageurs. Les tests à l’arrivée sont supprimés pour les passagers (vaccinés et non-vaccinés). Plus de septaine pour les non- vaccinés, plus de test à l'arrivée, plus de masque ! Ce dernier demeure toutefois obligatoire dans les lieux publics tels que les transports, les hôpitaux, le port et l’aéroport.

- Une nouvelle campagne rassurante -

La MTPA représentée par Zoorit à La Réunion, a aussi lancé une nouvelle campagne de communication à destination des familles "Mon nouveau terrain de jeu pour les vacances".

Articulée en deux temps, elle réancre Maurice comme destination famille, offrant une panoplie d’activités pour les petits comme les grands, et ce pour les vacances. Elle rassure et illustre la joie de retrouver l’île en toute liberté.

Principalement digitale (visuel et animation vidéo), cette campagne a également été relayée sur les radios locales ainsi qu’en presse.

- Un second semestre qui s’annonce déjà très positif -

L’île Maurice enregistre une belle demande de la part de voyageurs avertis qui choisissent ce joyau de l’océan Indien pour ses paysages magnifiques, ses activités diverses et sa sécurité. Bien que la tendance pour les voyages de dernière-minute augmente depuis la crise Covid, et ce pour la plupart des destinations, les hôtels mauriciens et agences de voyages locales s’accordent à dire que l’île sœur reste très attirante pour la clientèle réunionnaise.

Les mois de septembre et octobre s’annoncent déjà prometteurs. Ceci s’est d’ailleurs renforcé grâce aux efforts déployés par les compagnies aériennes pour maintenir des prix attractifs (aux alentours de 205-215 euros) depuis les annonces des nouvelles mesures.

Les agences de voyages à La Réunion sont heureuses de voir que l’île Maurice représente toujours une des destinations préférées par la population réunionnaise. Sans oublier que cette dernière représente un, voire leur plus gros marché.

Les Réunionnais, les acteurs du tourisme et l’île Maurice se tournent donc vers un avenir prometteur qui renforcera encore plus les liens indéfectibles existant entre ces deux joyaux de l’océan Indien.