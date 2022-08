Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Après les championnats d'Europe de vitesse et de difficulté jeunes qui ont eu lieu début juillet 2022 à Augsburg, en Allemagne, c'est à Graz en Autriche que se tiennent les épreuves de bloc, le 4 au 6 août 2022. Deux Saint Leusiens ont fait le déplacement et entrent en lice ce jeudi 4 août 2022. (photos : Fédération française de la montagne et de l'escalade)

Après les championnats d'Europe de vitesse et de difficulté jeunes qui ont eu lieu début juillet 2022 à Augsburg, en Allemagne, c'est à Graz en Autriche que se tiennent les épreuves de bloc, le 4 au 6 août 2022. Deux Saint Leusiens ont fait le déplacement et entrent en lice ce jeudi 4 août 2022. (photos : Fédération française de la montagne et de l'escalade)