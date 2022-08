Ce jeudi 4 août 2022, tous les conducteurs des bus Alternéo vont interrompre le fonctionnement des lignes de bus sur les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos, Les Avirons, l'Etang-Salé et Petite Ile, de 11h à 14h. L'objectif : exercer leur devoir d'alerte face au nombre croissant de caillassages et d'agressions physiques, devenus "le quotidien des agents du réseau de transport en commun" selon la Semittel (Photo d'illustration)

"Le débrayage a été demandé par les conducteurs de bus eux-même", indique Mathieu Chichery, directeur général délégué à la Semittel. "Ils veulent manifester leur exaspération, leur crainte à exercer leur métier mais aussi sensibiliser la population", confie-t-il. C'est tout l'objectif du débrayage envisagé ce jeudi.

Il rappelle que "les chauffeurs de bus sont les premiers concernés par les agressions autant physiques que verbales mais aussi par les caillassages". "La population doit comprendre que les conditions des travailleurs se sont dégradées", insiste-t-il. "A terme, certains quartiers pourraient ne plus être desservis ou alors on pourrait faire face à un manque de chauffeur. Ce n'est cependant pas l'objectif des transports publics qui se doivent d'assurer le droit à la mobilité", tient à rassurer Mathieu Chichery.

Pour pallier cette "banalisation des violences", le groupe de transport en commun envisage un "travail de fond" autour de la prévention et de la sensibilisation autour de deux axes.

C'est dans ce sens que des partenariats avec des établissements scolaires sont envisagés. "Des jeunes sont souvent à l'origine des caillassages. Ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font", explique-t-il. "Mettre en place des partenariats avec des établissements scolaires, notamment lors des stages de troisième, permettrait de sensibiliser les jeunes aux métiers encadrant les transports en commun", fait-il savoir.

La sensibilisation ne s'arrête pas à là. "Nous souhaiterions aussi permettre aux jeunes de s'approprier le réseau de bus en leur proposant par le biais d'un jeu concours de décorer des bus à l'image de leur quartier, par exemple", ajoute le directeur général délégué de la Semittel. Ainsi donc, c'est toute une collaboration avec des associations de quartier du territoire de la Civis qui se mettra en place.

En ce qui concerne l'action prévue ce jeudi, Mathieu Chichery l'affirme, les chauffeurs de bus ont tout le soutien de la direction dans cette manifestation.

- Un accompagnement des chauffeurs de bus –

Quel que soit le type de violence subi sur ses lignes de transport, la Semittel accompagne son personnel. "Nous collaborons avec Fichter, un centre de santé agréé qui intervient dès que le salarié en fait la demande", souligne Mathieu Chichery. "Il leur est proposé trois séances pour aider à baisser la pression. Dans certains cas graves, ce n'est pas suffisant. Il faut des thérapies. Certains professionnels ont des arrêts de plus d'un an, d'autres deviennent inaptes au poste et la médecine du travail demande un reclassement", détaille Monsieur Chichery. "On envisage alors, lorsque c'est possible de les reclasser à un autre poste", ajoute-t-il

- Le phénomène ne sévit pas que dans le sud -

Ce phénomène ne touche pas uniquement le réseau Alternéo : il y a environ un an en juillet 2021, trois agents du réseau Citalis de Saint-Denis ont été blessés dans une agression à l'arme blanche. Un contrôleur blessé à la main, a dû subir une opération. Un second agent a lui été légèrement blessé à la main tandis que le troisième a été touché au torse.

Le réseau Carsud aussi a déjà rencontré ce phénomène de caillassage. Dans la matinée du 30 mars 2022, un véhicule du transport Alternéo, desservant la gare routière de la ville du Tampon, se fait caillasser lors de sa traversée au niveau du quartier la Zac la Chatoire. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés au cour de cet acte de vandalisme, la sécurité des usagers et celle des professionnels des transports en commun reste mise en danger.

Si l'aspect humain est la préoccupation première des groupes de transports publics, l'aspect financier l'est tout autant. Les dégâts matériels sont coûteux.

Autre incident. Fin mai 2022, un bus du réseau Alternéo de la ligne 1 à Saint-Pierre se fait caillasser, des vitres sont brisées. Si l'acte de vandalisme est gratuit, le préjudice lui est estimé à 3.000 euros par vitre.

En juin dernier sur la ville de Saint-Pierre, une bande de jeunes a pris à partie les agents de sécurité affectés à la sécurisation du réseau Alternéo. Résultat : l’agent de sécurité directement pris à partie ainsi que ses deux collaborateurs de la Semittel se sont vus obtenir 2 jours d’Incapacité temporaire totale (ITT).

Le dernier incident à Saint-Louis en date du 25 juillet n'a pas fait de blessé, mais il illustre une banalisation des faits de caillassage de bus mais aussi de violences que dénonce depuis plusieurs mois la direction du réseau Alternéo et qui mettent en jeu la sécurité des personnels mais aussi des 20.000 clients transportés tous les jours.

- Les incidents ont diminué de 7% en 2019 -

Créé en 2013, le syndicat mixte de transport salarié travaille en partenariat avec la Région et les cinq communautés d'agglomérations du territoire. Le syndicat a pour compétence l'animation de l'observatoire de la sécurité des transports publics réunionnais. Pour y parvenir, le comité technique recense chaque trimestre les incidents survenus sur le réseau de transport public local.

"En 2019, nous étions à 1.252 incidents annuels ; en 2021 ce chiffre est de 1.165. Soit une diminution de 7%", indique Omar Issop Banian, directeur général des services du Syndicat mixte des transports de La Réunion. "Néanmoins, en ce qui concerne le caillassage de véhicules, le réseau Alternéo est particulièrement concerné depuis trois ans environ", affirme-t-il.

"On ne sait pas exactement qui sont les jeunes à l'origine de ce vandalisme, les plaintes des différents services de transport n'ont pas abouti", ajoute le directeur général des services. "Pour faire face à cela, nous savons que la prévention est nécessaire, précise-t-il. Le syndicat réalise des séances de prévention sécurité et d'informations dans une dizaine d'établissements scolaires de l'île. Nous sommes prêts à intervenir davantage sur les établissements de la région Sud".

Si la sensibilisation et la prévention sont de rigueur dans cet énième appel des chauffeurs de bus, ce débrayage sera accompagné dès 16h d'une opération de contrôle des forces de l'ordre du côté de la ville de Saint-Pierre et de Saint-Louis mais aussi d'une rencontre entre les villes concernées, la Civis, les forces de l'ordre et le réseau Alternéo pour renforcer la sécurité dans les bus.

mp/www.ipreunion.com / [email protected]