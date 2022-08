BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 5 août 2022 :



- Dernier adieu à Mathis, jeune motard décédé à 8 ans

- Navire sri-lankais : un seul migrant sur les six obtient le droit d'entrer en France

- Pouvoir d'achat : le Parlement adopte définitivement le second volet de mesures

- Pop-culture et jeux vidéos à Saint-Denis : le Geekali est à la Nordev

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille et pluie

Dernier adieu à Mathis, jeune motard décédé à 8 ans

Les proches de Mathis, jeune motard décédé le 28 juillet 2020, lui disent au revoir ce vendredi. Son corps a été rapatrié depuis la Métropole, et sera accompagné d'un cortège de moto jusqu'au funerarium de Commune Prima à Saint-Denis. Un dernier adieu voulu par ses parents, qui ont perdu leur fils âgé de seulement huit ans.

Navire sri-lankais : un seul migrant sur les six obtient le droit d'entrer en France

Le dimanche 31 juillet 2022, un navire sri-lankais, avec à son bord six hommes, a accosté au Port, à la Pointe des Galets. Des membres d'équipages épuisés par leur traversée. Après avoir été pris en charge et placés en zone d'attente à l'aéroport Roland-Garros, tous ont demandé l'autorisation d'entrer en France au titre de l'asile. Sur ces six personnes, une seule obtient l'autorisation d'entrer en France. Les cinq autres ont été déboutés de leur demande

Pouvoir d'achat : le Parlement adopte définitivement le second volet de mesures

Le Parlement a adopté définitivement, par un ultime vote du Sénat après celui de l'Assemblée nationale, le second volet du paquet pouvoir d'achat. Les sénateurs ont approuvé le budget rectifié pour 2022 par 233 voix contre 97, avec le soutien notamment de LR, des centristes et du groupe RDPI à majorité En Marche. La gauche a voté contre. Le projet de loi ouvre 44 milliards d'euros de crédits, dont 9,7 pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Sont programmées la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la redevance audiovisuelle, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre puis 10 en novembre-décembre. Quelque 500 millions d'euros de dépenses ont été ajoutés au cours des débats.

Pop-culture et jeux vidéos à Saint-Denis : le Geekali est à la Nordev

Le Geekali, le "plus grand salon de la pop-culture et du jeu vidéo de La Réunion", se tiendra Saint-Denis les samedi 6 août, entre 9h et 21h, et le dimanche 7 août 2022, entre 9h et 20h, à la Nordev. Des animations, découvertes, jeux, concours, et invités sont au programme. De nombreux lots sont aussi à gagner.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille et pluie

Pas beaucoup de changement ce vendredi 5 août 2022. Matante Rosina prévoit un ciel gris et des averses. Il y aura aussi un peu de vent et la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez vous ?