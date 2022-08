La gendarmerie de La Réunion a effectué ce jeudi 4 août un contrôle routier à Saint-Benoît, de 15h à 17h. L'objectif de ce contrôle routier : la recherche des infractions graves génératrices d'accidents. Ainsi, 36 infractions ont été relevées. Parmi elles, une garde à vue a été initiée à l'encontre d'un contrevenant pour conduite sans permis, sous stupéfiants, en défaut d'assurance et défaut de contrôle technique, en détention de stupéfiants et pour port d'arme prohibé. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie.

Jeudi 4 août 2022 de 15 heures 00 à 17 heures 00, en agglomération de Saint-Benoit, les motocyclistes de l’EDSR , en appui des militaires de la cie de Saint-Benoit, ont réalisé une opération de contrôle routier, ayant pour objectif, la recherche des infractions graves génératrices d’accidents. 36 infractions ont été constatées, dont 13 non respect de feu rouge, 12 téléphones, 3 défauts de contrôle technique, 1 nuisance sonore, 1 non port de casque, 1 défaut d’équipement 2rm, 2 défauts de permis de conduire, 2 conduites stupéfiants...Par ailleurs, 1 garde à vue a été initiée à l’encontre d’un contrevenant pour conduite sans permis, sous stupéfiants, en défaut d’assurance et défaut de contrôle technique, en détention de stupéfiants et pour port d’arme prohibé.