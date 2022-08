C’est en pratiquant sa passion pour la moto que Mathis est décédé. Originaire de La Réunion, ce jeune prodige de la course à moto concourait dans la catégorie Mini OGP Ligue 115. Il était l’un des espoirs de la team Race Experience School de Sébastien Gimbert.



Victime d’un grave accident lors d’une compétition en Italie, l’enfant a été transféré en état d’urgence absolue à l’hôpital, avant d’être rapatrié à Montpellier, où la famille avait élu domicile depuis le début de l’année. Malheureusement en état de mort cérébrale, Mathis s’est éteint le 28 juillet. Ses parents ont fait don de ses organes à d’autres enfants malades.



Afin de lui rendre un dernier hommage, un cortège constitué de tous les motards souhaitant venir l'accompagner, se rendra dans un premier temps sur le circuit de la Jamaïque. Au terme de ses deux derniers tours de circuit, escorté par son père, Mathis recevra un hommage bruyant de tous les accompagnants.

Le cortège prendra ensuite la direction du funérarium de Commune Prima où une veillée permettra à chacun de se recueillir et de soutenir la famille. Une messe sera donnée en l’église de la Riviere des Pluies le samedi 6 août à 10h00 avant d’accompagner Mathis vers sa dernière demeure.

"Dans l'intérêt de tous et par respect pour Mathis et ses proches, seuls les motocycles homologués avec leurs conducteurs gantés et casqués seront acceptés dans ce cortège" précise la famille.



