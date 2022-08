Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er août au vendredi 5 août 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 1er août - En provenance du Sri Lanka, six hommes accostent à La Réunion

* Mardi 2 août - De la canne au sucre... visite au coeur de l'usine de Bois-Rouge

* Mercredi 3 août - Raccordement de la NRL : les travaux sont sur la fin

* Jeudi 4 août - Cassé de la Rivière de l'Est : le captage d'EDF protégé des éboulements

* Vendredi 5 août - Dernier adieu à Mathis, jeune motard décédé à 8 ans

Avec six hommes à son bord, un navire de pêche battant pavillon du Sri Lanka a accosté au port de la Pointe des Galets (le Port) ce dimanche après-midi 31 juillet 2022. Les passagers ont été pris en charge par les autorités dès leur arrivée. L'embarcation avait été repérée au large des côtes nord-ouest en milieu de journée. Entre 2018 et 2019, six bateaux en provenance du Sri Lanka avaient accostés à La Réunion. Plus de 200 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient tentés d'obtenir l'asile politique. Quelques dizaines de migrants avaient pu rester à La Réunion. Tous les autres ont été renvoyés au Sri Lanka

Après des discussions houleuses sur la convention canne 2022-2027, la campagne sucrière a enfin pu démarrer le lundi 25 juillet 2022. Une saison qui a tout d'abord débuté à l'usine sucrière de Bois-Rouge à Saint-André, avant de se poursuivre à l'usine du Gol de Saint-Louis. Chaque année, ces deux usines réceptionnent les cannes à sucre des quelque 2.700 planteurs de l'île, pour en extraire le jus, et ainsi, fabriquer du sucre péi. Du sucre, en grande majorité exporté vers la métropole et l'international. Pour vous expliquer tout ce processus de fabrication, nous avons pu pénétrer dans les entrailles de l'usine de Bois-Rouge

Automobilistes qui circulaient tous les jours entre le nord et l'ouest et inversement, réjouissez-vous la galère des embouteillages est bientôt finie. Les travaux de raccordement entre la NRL et l'actuelle route du littoral touchent à leur fin. En arrivant de l'ouest l'accès de Saint-Denis par le pont Vinh San sera de nouveau possible à partir du samedi 6 août 2022

Durant le mois de juillet 2022, de nombreux éboulements ont eu lieu du côté du cassé de la Rivière de l'Est situé à Sainte-Rose. Le peloton de la gendarmerie de haute montagne (PGHM) a d'ailleurs effectué une reconnaissance aérienne le 25 juillet , montrant la présence d'un important cône d'éboulis au pied du cassé de la Rivière de l'Est. Des effondrements qui ne sont pas sans rappeler l'éboulement survenu en 2020. Cependant, face à ces aléas naturels, le captage d'EDF situé en contrebas reste protégé.

Les proches de Mathis, jeune motard décédé le 28 juillet 2022, lui disent au revoir ce vendredi. Son corps a été rapatrié depuis la Métropole, et sera accompagné d'un cortège de moto jusqu'au funérarium de Commune Prima à Saint-Denis. Un dernier adieu voulu par ses parents, qui ont perdu leur fils âgé de seulement huit ans.