BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 6 août 2022 :



- Fournitures scolaires pour gauchers : un vrai casse-tête

- Saint-Benoît : les habitants de l'Ilet Coco ne seront bientôt plus isolés

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Migrants, cannes à sucre, NRL, éboulement, Mathis Bellon

- Pour les homosexuels au Sénégal, une vie empêchée

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end sous le soleil

Fournitures scolaires pour gauchers : un vrai casse-tête

Le samedi 13 août 2022, a lieu la journée internationale des gauchers. Des gauchers pour qui, trouver des effets scolaires à bas coût et même des effets scolaires tout court, a longtemps été un véritable casse-tête. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, et alors que de nombreuses familles n'ont pas encore terminé les achats de fournitures, pour les parents de gauchers, trouver toutes les fournitures nécessaires peut être difficile, et le prix de ces fournitures peut représenter un surcoût, mais si les prix sont à la baisse par rapport à ceux des dernières années.

Saint-Benoît : les habitants de l'Ilet Coco ne seront bientôt plus isolés

Ce vendredi 5 août 2022, les équipes de la Cirest ont entrepris des travaux de remise en état d'un merlon de protection contre les inondations de l'îlet Coco sur la rivière des Marsouins à Saint-Benoît. Un merlon étant un massif de terre disposé pour absorber l'impact des crues et donc empêcher les inondations. Des travaux nécessaires pour les habitants de l'îlet Coco, trop souvent isolés à cause des crues de la rivière. L'enjeu est également de permettre à la cinquantaine de familles qui réside ici, d'accéder à leurs habitations dans les conditions les plus sécurisées possible

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Migrants, cannes à sucre, NRL, éboulement, Mathis Bellon

Pour les homosexuels au Sénégal, une vie empêchée

"Les gens ici ne cherchent pas à comprendre. Tu es homosexuel: tu es banni, tapé, livré à la police. Alors je fais de mon mieux pour rester dans mon coin; j'ai peur de croiser quelqu'un qui me connaît et a de la haine", souffle Abdou, jeune homosexuel sénégalais.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end sous le soleil

Matante Rosina commence son week-end avec du soleil. Elle peut ranger son parapluie pour profiter de son samedi. Au niveau des températures, il va faire un froid donc le pull doit rester à porter de main. Et il est préférable de ne pas aller se baigner à la mer ; la houle est plutôt agitée.