Une enquête a été menée par la Brigade territoriale autonome (BTA) de Saint-Louis concernant deux délits aggravés au sein de l'espace culturel d'Auchan. Le 2 juillet 2022, le responsable du magasin Auchan constate un cambriolage au cours de la nuit au sein de l'espace multimédia. C'est le visionnage de la vidéoprotection qui permet de constater que deux individus, au visage dissimulé et ganté, se sont introduits dans le magasin. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Gendarmerie. (Photo : Gendarmerie)

À l’aide d’un pied-de-biche, ils décalent les portes coulissantes des meubles de stockage et emportent :

- 28 iPhone;

- 4 téléphones Samsung;

- 4 PC portable;

- 2 PS5;

- des PC et du matériel " Gamer ".

Le 15 juillet, à 01h05, l’agent de sécurité signale un cambriolage en cours. À l’arrivée des militaires du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), l’un des deux cambrioleurs saute du toit, d’une hauteur de 5 mètres, et prend la fuite alors que le second est interpellé.

- Interpellations et restitution des objets volés -

Placé en garde à vue, la perquisition au domicile de l’auteur amène la découverte :

- d’un iPhone dérobé ;

-d’un packaging ayant contenu un autre iPhone découvert sur les lieux du précédent vol.

Son acolyte qui avait alors pris la fuite est interpellé à son tour à son domicile, 1 iPhone et 1 PS5 sont découverts.

C'est dans le coffre d’un véhicule " épave ", abandonné dans une rue contiguë au supermarché que les gendarmes vont découvrir 15 des iPhone dérobés.

- Interpellation du présumé commanditaire -

Le 27 juillet 2022, identifié et localisé, le 3ème individu qui serait le commanditaire est interpellé. L’ensemble des objets numériques dérobé est découvert et restitué à Auchan, soit près de 50.000 euros de matériels.

Les 3 mis en cause sont convoqués devant le juge le 27 octobre 2022. Cette enquête a notamment pu être menée à bien avec l’appui du Détachement de surveillance et d’intervention (DSI) du Tampon, de la Cellule d'identification criminelle de la gendarmerie de Saint-Denis et de la Compagnie de gendarmerie départementale (CGD) Saint-Pierre.