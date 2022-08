Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur la RN2 à Sainte Marie, dans le cadre des travaux d’aménagement de la BAU en faveur des transports en communs, pour permettre des travaux d’étanchéité et d’enrobés sur le viaduc de la Rivière Sainte Marie, la circulation sera basculée sur les voies côté mer en mode bidirectionnel ce week-end entre la Rivière Sainte Marie et la Ravine Charpentier à partir de 21h le vendredi 5 août, jusqu’à 5h le lundi 8 août.

Chantiers en cours :

• RN6 - St Denis - Travaux de raccordement NRL :

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de raccordement de la NRL avec la RN6, le Boulevard U2 dans le sens montant est fermé à la circulation. Le sens descendant sera fermé cette nuit du vendredi 5 août de 20h à 5h. Cette première phase de travaux étant terminée, le boulevard U2 sera totalement rouvert le samedi 6 aout à 5h du matin avec un nouveau tracé. Par ailleurs, les travaux n’étant pas totalement achevés, la plus grande prudence sera recommandée dans cette zone de chantier.

• RN1 - St Paul - Travaux de terrassement en TPC chantier CHOR :

Sur la RN1 à St Paul entre la Ravine la Plaine et Cambaie, travaux de terrassement en TPC la nuit du vendredi 5 août, puis les lundi 8 et mardi 9 août. Voie de gauche neutralisée au droit du chantier sens Sud/Nord de 20h à 5h.

• RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables :

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye reste fermé mais uniquement dans le sens Nord/Sud et ce pour une durée d’environ 12 mois.

La circulation est donc possible dans le sens Sud/Nord avec une interdiction pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sauf bus et vitesse limitée à 30 km/h dans la zone. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

A noter que dans le cadre de ce chantier pour la pose de balise de guidage la route sera fermé à la circulation de 20h à 5h les nuits des mercredi 27 et jeudi 28 juillet. Déviation par la RN1 Route des Tamarins et la RD10 Route du Théâtre.

• RN2 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée pour création d’une voie vélo :

Sur la RN2 à St Benoit secteur Sainte Marguerite, suite des travaux d'élargissement de chaussée pour création d'une voie vélo et travaux d'aménagement de la traversée de St François jusqu'au mois d'août. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN2 - St Benoit - Travaux d’aménagement de l'agglomération :

Sur la RN2 à St Benoit secteur St François, travaux d’aménagement de l'agglomération du lundi au vendredi pour une durée de 4 mois. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle :

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

• RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement :

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement jusqu’au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

• RN2 - St Denis - Travaux de signalisation horizontal :

Sur la RN2 à St Denis entre la Jamaïque et la Ravine Patate à Durand, travaux de signalisation horizontal la nuit du lundi 8 août. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

• RN2 - Ste Marie -Travaux de réalisation d'un giratoire :

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de l'échangeur Le Verger /RD62 sens Est/Nord, travaux de réalisation du giratoire aval à compter du lundi 1er août jusqu'au vendredi 30 septembre. Circulation sur chaussée rétrécie sur les bretelles de l'échangeur.

• RN3 - St Benoit - Travaux de requalification de la route :

Sur la RN3 à St Benoit, travaux de requalification de la route pour la traversée de la Confiance (entre PSE et la Confiance). Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au mois de Septembre.

• RN3 - St Benoit - Travaux de création d'un réseau EP :

Sur la RN3 à St Benoit secteur Bras Fusil, travaux de création d'un réseau d'eau potable jusqu'au mois d'Aout. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de fauchage en accotement :

Sur la RN3 de la ravine Blanche St Pierre au secteur des Azalées au Tampon, travaux d'élagage jusqu'au vendredi 12 août. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h à 15h.

• RN3 - St Benoît - Travaux de création d'un réseau d'eau potable :

Sur la RN3 à St Benoît secteur Bras Fusil, travaux de création d'un réseau d'eau potable du lundi 1er août au lundi 31 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

Chantiers à venir :

• RN2 - St André - Travaux de réalisation d’une bretelle

RN2 St André, échangeur Salazie, sens E/N, suite des travaux réalisation d’une bretelle entrée.

Restriction de 20h à 5h comme suit :

- la nuit du 5/08, dépose des IPTC. Voie de gauche neutralisée dans les 2 sens

- les nuits de la 8 et 9 circulation basculée coté montagne pour des travaux marquage temporaire et pose de BT4

- la nuit du 10 de 20h à 5h, circulation basculée côté mer pour des travaux marquage temporaire et pose de BT4

- la nuit du 11 de 20h à 5h remontage des IPTC. Voie de gauche neutralisée dans les 2 sens

• RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage :

Sur la RN1 entre l'échangeur de l’Étang Salé et celui de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 8 au jeudi 11 aout inclus. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de mobile, dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

• RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de fauchage :

Sur la RN1 entre l'Eperon à St Paul et les Colimaçons à St Leu, travaux de fauchage les nuits du lundi 8 au jeudi 11 août inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

• RN1E - Le Port - Travaux sur shunt de la Rivière des Galets :

Sur la RN1 à la Rivière des Galets, travaux au niveau du Shunt de la Rivière des Galets la nuit du mardi 9 août de 20h à 5h. Les travaux consistent à fermer le shunt. Mise en place d'un nouveau plan de circulation à la levée du chantier.

• RN2002 - Bras Panon - Travaux de réfection de l’étanchéité et des enrobés :

Sur la RN2002 à Bras Panon, pour permettre des travaux de réfection d’étanchéité, la circulation sera interdite dans les deux sens sur l’ouvrage d'art de Paniandy de 20h à 5h les nuits des mardi 9 et mercredi 10 août. Une déviation sera mise en place par la RN2.

• RN1 St Pierre - Travaux de réfection en enrobés :

Sur la RN1 à Saint Pierre, pour permettre des travaux de réfection de chaussée suite au passage de câbles, la circulation sera interdite entre Pierrefonds et l’échangeur ZI3, dans le sens Nord/Sud la nuit du mercredi 10, et dans le sens Sud/Nord la nuit du jeudi 11 août de 20h à 5h.Une déviation sera mise en place par la voirie communale.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 - St Pierre/St Louis - Procession religieuse

Sur la RN1 à Saint Pierre, pour permettre le bon déroulement d’une procession religieuse, la bretelle de sortie menant à l’ancien Pont de la Rivière Saint Etienne sera fermée à la

circulation de 7h à 15h le dimanche 7 août.

RN1/RN2 - St Denis – Dimanche ô Barachois

Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement du " Dimanche ô Barachois", la route sera totalement fermée entre le nouveau pont de la Rivière Saint Denis et le Carrefour Labourdonnais de 14 à 21h le dimanche 7 août. Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Est par l’ancien pont de la Rivière Saint Denis et la rue de Nice, et dans le sens Est/Nord par la rue Labourdonnais.

Les usagers peuvent écouter le répondeur Info Route sur le 0262 97 27 27