Ce samedi 6 août 2022, un ULM s'est écrasé à hauteur de la piste de la base ULM de Cambaie. L'évènement s'est produit dans l'après-midi à Saint-Paul. A bord : deux personnes dont un instructeur de 70 ans. Ce dernier est décédé. L'autre est un jeune de 18 ans qui se trouve dans un état d'urgence absolue. Une enquête a été ouverte. (Photos : rb/www.ipreunion.com)

L'ULM (ultra léger motorisé) s'est écrasé en milieu d'après-midi. L'avion s'est crashé alors qu'il se préparait à atterrir. En plus des secours, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et la police municipale ont été dépêchés sur place. Une enquête est ouverte et elle est confiée à la brigade des transports aériens. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette affaire ; elle est confiée à la brigade des transports aériens (BGTA). L'adjoint au maire de la ville de Saint-Paul, Salim Nana Ibrahim était également sur place.

- 14 morts en 20 ans -

Le dernier crash mettant en cause un ULM à La Réunion s'est produit au Maïdo le dimanche 10 octobre 2021 au matin. Un pilote et à son passager avaient perdu la vie.

Avant cela le lundi 30 mars 2015 également dans l'ouest de l'île. Deux personnes, le pilote et sa passagère avaient été tués.

Au cours des 20 dernières années 14 personnes ont été tuées dans des craches d'ULM à La Réunion.

