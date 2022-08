L'Etablissement Français du sang La Réunion - Océan Indien, vous informe des collectes mobiles de sang organisées du lundi 8 août au jeudi 11 août 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'EFS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Lundi 8 août 2022

• Mairie annexe de Saint-Gilles les Hauts, entre 8h et 13h

Mardi 9 août 2022

• Mairie de la Possession, entre 8h et 13h

• Cité du Volcan, la Plaine des Cafres, entre 9h30 et 12h, et entre 13h30 et 15h30

Mercredi 10 août 2022

• Ciné Cambaie, Saint-Paul, entre 11h et 16h

Jeudi 11 août 2022

• Leclerc les Terrass, à Saint-Joseph, entre 11h et 17h

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous ici, ou par téléphone au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h).

Suite à un manque de ressources, nous sommes contraints de réaménager nos ouvertures de sites fixes pour le mois d’août 2022. Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St-Denis et St-Pierre du lundi 1er au vendredi 12 août 2022.