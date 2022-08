La Réunion est une terre de champions, c'est bien connu, et le judo ne fait pas exception. Cette année, trois jeunes judokas pensionnaires du Creps Réunion section judo vont intégrer dès la rentrée prochaine, le pôle France de Strasbourg. Il s'agit de Côme Amilly du Dojo de La Ravine, Manon Martin du Judo Club de l'Ouest (JCO 974) et de Mathilde Plante du Judo Club de Salazie.

Après avoir passé avec succès les sélections d’entrée, les très bons résultats sportifs et scolaires de ces trois jeunes leur ont permis de décrocher leur pass d’entrée pour le pôle France à Strasbourg. Une formation qui va leur permettre de concilier sport et études, mais également de pouvoir se confronter à d’autres sportifs sur les tatamis nationaux et internationaux.

À seulement 17 ans, Manon Martin, jeune sportive de La Possession, va intégrer le pôle France de judo à Strasbourg. C’est à l’âge de quatre ans que la Réunionnaise commence ce sport… Mais quatre années plus tard, elle stoppe tout après une déception lorsqu’un tournoi où la jeune fille, alors âgée de huit ans, termine troisième et dernière de sa catégorie. "À ce moment-là elle n’a plus voulu continuer cette discipline", nous explique son père, Harry Martin. C’est alors qu’elle essaye d’autres sports : gymnastique, natation et athlétisme…

Mais on revient toujours à ses premières amours. À l’âge de 11 ans, et alors qu’elle est scolarisée au collège Jean Albany de La Possession, Manon veut reprendre le judo au Judo Club de l’Ouest. Comme son père nous l’explique, "malgré son état d’anxiété à l’approche des tournois, elle réussit à terminer souvent à la 2ème ou 3ème place".

- Les entraîneurs remarquent rapidement son potentiel –

En 2019, forte de ses exploits, les entraîneurs remarquent rapidement les capacités sportives de Manon et son potentiel. Cette même année, la jeune adolescente passe avec succès les tests et intègre le pôle espoir Réunion.

Rapidement, Manon Martin se fait un nom. "Elle prend beaucoup plus d’assurance et gagne en techniques", indique Harry, son papa. Elle se classe parmi les premières régionales, 3ème au tournoi des Mascareignes en 2021 et surtout 7ème au championnat de France cadette 1ère division.

Malgré le Covid et l’absence de tournois, Manon fait une saison remarquable en junior où elle remporte le championnat régional et l’Open international de Saint-Denis en cadette.

- Une nouvelle voie s’ouvre pour elle –

Malgré une fin d’année avec une élimination en 32ème de finale du championnat de France cadette, Manon réussit les tests d’entrée au pôle France de Strasbourg.

C’est un père très fier de sa fille qui nous le dit. "Une nouvelle voie, une nouvelle vie s’offre à elle. Manon va partir vivre à 10.000 km de ses repères mais aura surtout le privilège de se frotter aux meilleurs judokas nationaux voire internationaux", dit-il.

Pour autant, son père ne l’oublie pas, sa fille Manon devra jongler entre ce parcours sportif et le côté scolaire. "Elle prend cette voie afin de suivre le cursus du haut niveau."

Manon quant à elle, est elle aussi très fière de son parcours, du chemin parcouru pour en arriver là. "Je n’oublie pas les coachs qui ont cru en moi depuis le début et qui m’ont motivé pour garder cette voie", explique-t-elle.

Avec beaucoup de travail, de courage et de motivation, Manon le sait, grâce à ce nouveau cap, elle va pouvoir suivre les traces des grands champions que compte le judo réunionnais.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]