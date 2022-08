Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 1er août au samedi 6 août 2022, il y a ce chanteur du Bengladesh accusé de massacrer le répertoire national. Il a été retenu pendant 8 heures par la police. Il y a aussi le gros canular d'un scientifique qui a publié sur les réseaux sociaux une photo censée représenter Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous". Problème : il s'agissait en réalité...d'une tranche de chorizo (Photo Twitter/Etienne Klein)

Un chanteur bangladais, star des réseaux sociaux, a été sommé par la police de cesser d'interpréter les classiques du répertoire national, à la suite de plaintes l'accusant de les massacrer. Hero Alom compte près de deux millions de fans sur Facebook et près de 1,5 million sur YouTube où il diffuse depuis plusieurs années ses chansons dans des vidéos extravagantes.



Mais le crooneur de 37 ans s'est attiré les foudres de critiques, l'accusant de massacrer des titres classiques du prix Nobel de littérature bengali Rabindranath Tagore et du poète Kazi Nazrul Islam, deux trésors nationaux. "Nous avons reçu de nombreuses plaintes contre lui", a déclaré à la presse, Harun ur Rashid, inspecteur en chef de la police de Dacca.



"Il a totalement perverti le style (traditionnel). Nous lui avons demandé pourquoi il avait fait cela. Il nous a assuré qu'il ne le referait plus", a-t-il ajouté.



Hero Alom a affirmé avoir été "torturé mentalement" la semaine dernière en subissant un interrogatoire de la police. "La police est venue me chercher à six heures du matin et m'a gardé huit heures", a-t-il raconté mercredi à l'AFP dans son studio de Dacca, "ils m'ont demandé pourquoi je chantais des chansons de Rabindra et de Nazrul".



Les policiers lui ont demandé de cesser de chanter ces classiques et de signer un message "d'excuses". Ils ont également exigé qu'il n'apparaisse plus en uniforme de police dans ses vidéos et qu'il change de nom, a précisé le chanteur.- "Ils m'ont également dit de bien me regarder dans une glace, car je ne ressemble pas du tout à un héros", a-t-il poursuivi.



Son pseudonyme "Hero" s'est imposé à lui quand il a commencé à avoir du succès dans son district natal de Bogra, à 150 kilomètres, au nord de Dacca. "J'avais l'impression d'être un héros. J'ai adopté le nom de Hero Alom", a-t-il expliqué, "je ne l'abandonnerai pas".



Le commissaire adjoint de la police de Dacca, Farook Hossain, a nié que le chanteur ait été prié de changer de nom. Son traitement par la police a indigné ses fans sur les réseaux sociaux, mais aussi des défenseurs des droits humains.

Sur Twitter, le scientifique Étienne Klein a trompé de nombreux internautes ce dimanche 31 juillet 2022. Une photo, devenue virale, publiée sur son compte était censée représenter "Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous" d'après le scientifique. Problème : il s'agissait en réalité...d'une tranche de chorizo

Il ne s'attendait sûrement pas à ce que sa blague prenne autant d'ampleur. Et pourtant, Étienne Klein a dû se rendre à l'évidence : beaucoup sont tombés dans le panneau.

Le ton humoristique avait pourtant été posé, le premier tweet étant suivi d'un second indiquant "bon, quand sonne l’heure de l’apéritif, les biais cognitifs semblent s’en donner à cœur joie… Gare, donc, à eux. Selon la cosmologie contemporaine, nul objet relevant de la charcuterie espagnole n’existe ailleurs que sur Terre".

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Après un énième partage du cliché, le scientifique s’est finalement expliqué. "Cher Monsieur, il s’agissait d’une simple blague, qui a été trop relayée et j’en suis désolé. La photo montre une tranche de chorizo" a-t-il écrit.

Etienne Klein s'est finalement excusé pour la confusion. "Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes" a-t-il indiqué.

