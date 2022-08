BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 8 août 2022 :



- La Perruche verte des Mascareignes (peut-être) bientôt réintroduite à La Réunion

- Le Port : un nouveau départ pour le parc boisé

- Trêve précaire entre Israël et le Jihad islamique, 44 morts à Gaza en trois jours

- Gendarmerie : 89 infractions relevées, 28 permis retirés sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent va dominer en ce lundi

La Perruche verte des Mascareignes (peut-être) bientôt réintroduite à La Réunion

Si le papangue, le tui-tui, le pétrel de Bareau ou encore le fameux "zoizo" lunette ont tous la côte, ces derniers partageront peut-être d'ici quelques années le feu des projecteurs avec un nouveau venu. Enfin, pas si nouveau que ça puisque la perruche verte des Mascareignes vivait autrefois sur notre île. Disparue au 18ème siècle, à cause de la déforestation et du braconnage, elle n'a survécu qu'à l'île Maurice. Fin mai 2022, la Société d'études ornithologique de La Réunion (Seor) a terminé son étude devant permettre la réintroduction de cette espèce dans nos forêts. Pour en savoir plus sur le retour de cet oiseau dans nos forêts, Imaz Press a interrogé Kaylan Leclerc. Cet ancien salarié de la Seor, responsable du projet oeuvre désormais pour la restauration écologique en milieu insulaire

Le Port : un nouveau départ pour le parc boisé

Cela faisait un an que le parc boisé de la ville du Port était en travaux. Depuis le 9 juillet 2022, il est de nouveau ouvert au public avec de nouveaux aménagements. Un projet à 3,5 millions d'euros pour un poumon vert de 17 hectares. Ces aménagements s'inscrivent dans le cadre du projet "Fil-vert" de la municipalité pour faire du Port, une ville plus verte.

Trêve précaire entre Israël et le Jihad islamique, 44 morts à Gaza en trois jours

La trêve précaire entrée en vigueur dimanche soir entre le groupe armé palestinien Jihad islamique et Israël était apparemment respectée lundi matin, après trois jours d'hostilités qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens dont des enfants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza.

Gendarmerie : 89 infractions relevées, 28 permis retirés sur les routes ce week-end

Au cours de ce week-end des 6 et 7 août 2022, les gendarmes ont relevé 89 infractions et retiré 28 permis. Du côté de la police, 147 infractions ont été relevées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - e vent va dominer en ce lundi

Le vent va souffler pour ce début de semaine sur l'île. Matante Rosina va aussi pouvoir profiter d'une belle journée ensoleillée après un dimanche pluvieux. Mais les températures vont continuer de baisser surtout pendant la nuit. Un pull ne sera pas de trop.