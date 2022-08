Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Samedi 6 août 2022, les époux Alain et Marlène Payet ont fêté leur 50 ans de mariage. Ils vivent depuis des jours heureux dans leur maison familiale à La Chaloupe Saint-Leu. Marlène travaillait comme cantinière et Alain comme chef de chantier. De leur amour est né un enfant, puis trois petits-enfants et enfin trois arrières-petits-enfants (bientôt quatre!). Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos : ville de Saint-Leu)

