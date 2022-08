Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Votre enfant a entre 10 et 14 ans et rêve de devenir acteur/actrice ? La première édition des p'tits as du casting à La Réunion, qui se déroulera à Saint-Denis du 9 au 11 septembre 2022, a vocation à lui permettre de l'aider à réaliser son rêve. Nous publions ci-dessous le communiqué des p'tits as du casting. (Photo : les p'tits as du casting)

