Samedi 20 août 2022, le Métisse Club de Saint-Gilles organise "Del fuego", la première soirée de la rentrée. Pour la première fois, Dj Mcy sera sur la scène du Métisse Club accompagné de Dj Allan 416, de 22h à 5h pour assurer une ambiance de folie. Durant la soirée, une nuit d'hôtel au Grand Bleu est à gagner ainsi que des cadeaux avec L'Arcade Fleurie. Pour toute entrée, une consommation est offerte. "Une soirée qui marquera à coup sûr les esprits" assure Rudolphe Dain, organisateur de l'événement. Imaz Press est partenaire de l'événement (Photo : DR)

"Le public pourra découvrir Dj Mcy lors de cette soirée de lancement", indique Rudolphe Dain, organisateur de la soirée. "Ce sera sa première scène, jusqu'ici il mixait dans des soirées privées mais c'est un artiste de grand talent dont on entendra parler longtemps", affirme-t-il. "Le Métisse Club est réputé pour les meilleurs soirées à thème, et je pense que les gens se souviendront de cette soirée", assure l'organisateur. "Pensez à réserver, il n'y aura pas de place pour tout le monde", conseille-t-il.

"Nous attendons environ 500 personnes pour cet événement", annonce Rudolphe Dain. "Entre musique afro, dance-hall, séga, shata, il y en a pour tous les goûts", garantit-il. "C'est la première soirée de la rentrée, donc les jeunes sont les bienvenus évidemment, mais pas que. La soirée est ouverte à tout public", précise ce dernier. "Ce sera l'occasion de décompresser avant de reprendre la vie d'étudiant ou de s'amuser le temps d'un week-end", conclut-il.

Comme l'indique Rudolphe Dain, "pour toute entrée, une boisson est offerte". Il tient tout de même à "appeler à la responsabilité de chacun". "Il y aura des boissons alcoolisées mais aussi non alcoolisées pour ceux qui conduisent", explique Rudolphe Dain. "On le dit et on le répète, le chauffeur ne boit pas", insiste-t-il. Il ajoute : "Il faut savoir faire la fête mais aussi être responsable". "S'il l'on souhaite s'amuser en toute sécurité, on fait appel à un taxi ou à un mini-bus pour rentrer chez soi", conseille l'organisateur.

