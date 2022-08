Les étudiants vétérinaires de l'association Baylene débutent leur mission de stérilisation sur le terrain ce mardi 9 août 2022, conjointement avec l'association Revez. Dans ce cadre, une enquête publique a été lancée afin de recenser les besoins de la population concernant la stérilisation. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Revez. (photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La campagne de stérilisation vient de débuter et nous avons pensé qu'il était important de consulter la population pour savoir quels étaient les besoins en matière de stérilisation. En effet, nous avons dû refuser beaucoup de demandes et avons la volonté non seulement de réfléchir à l'amélioration des futures missions mais en plus de faire remonter les besoins des Réunionnais qui ont été nombreux à nous solliciter sans toujours pouvoir obtenir un rendez-vous. Cela fait suite au constat qu'un grand nombre de maîtres auraient voulu faire stériliser un ou plusieurs animaux mais n'étaient pas éligibles à cette campagne, car imposables ou hors secteurs prioritaires. D'autres n'ont pu obtenir un rendez-vous faute de places.

Le planning s'est en effet rempli très rapidement, malgré l'investissement sans faille des étudiants vétérinaires qui vont opérer sans interruption dès aujourd'hui jusqu'au 21 août prochain, week-ends et jour férié inclus. Des annulations de dernière minute permettent de contacter des bénéficiaires de la liste d'attente. Ces annulations sont révélatrices de la situation car parmi les motifs le décès de l'animal est parfois à déplorer (empoisonnement, accident, fugue).

À ce rythme intense, c'est plus de 140 animaux qui seront stérilisés sur ces 13 journées d'intervention, soit en moyenne plus de dix animaux par jour qui viennent s'ajouter aux plus de sept animaux, mâles et femelles, stérilisés en moyenne chaque jour dans le cadre des campagnes de stérilisation gratuites déjà mises en place par le TCO.

Si cette version pilote de la mission, positivement accueillie, permet de sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de la stérilisation comme moyen de lutter contre l'errance animale sur notre île, elle souligne des questions sur les priorités à donner tant au niveau géographique, que sur les populations ciblées (errante vs divagante) et les conditions d'attribution. Un bilan sera fait à l'issue de cette campagne inédite afin de penser aux futures missions déjà envisagées conjointement par Baylene et Revez.

Afin de connaître les besoins réels des réunionnais, Revez souhaite donc leur donner l'occasion de s'exprimer dans une enquête qui permettra non seulement de tenter d'améliorer le projet à l'avenir mais également de faire remonter ces besoins auprès des institutions.

Vous pouvez répondre à l'enquête ici.

