Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Si le début de journée s'annonce ensoleillé, Matante Rosina devra vite s'armer de son parapluie, car le beau temps ne va pas durer. Du Nord au Sud en passant par l'Est et l'Ouest, personne ne sera épargné par les averses. S'ajoute à cela le vent. Matante et son chat Miyu privilégierons sans doute le chaud de la kaz pour passer la journée.

